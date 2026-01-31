Τραγωδία στη Ρουμανία: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στα 5 «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

Οι κηδείες δύο φιλάθλων έγιναν χθες - Σήμερα οι υπόλοιπες πέντες, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη

Τραγωδία στη Ρουμανία: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στα 5 «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ
Το τελευταίο «αντίο» στους υπόλοιπους πέντε φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στην Ημαθία και τη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι, χθες, Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε η κηδεία των δύο από τους επτά οπαδούς, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Σήμερα, Σάββατο, οι οικογένειες θα πουν το τελευταίο «αντίο» στους τρεις νέους που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 13:00 και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11:00 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12:00 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία. Στις 13:00 το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Σημειώνεται ότι, οι οικογένειες των θυμάτων ζήτησαν να μην υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη στις κηδείες των αγαπημένων τους προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΗΕΜ-Θ κάλεσε όλα τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους να σεβαστούν την επιθυμία των οικογενειών και να μην προβούν σε καμία αναπαραγωγή αυτών των εικόνων.

«Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

Λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα της Πέμπτης, έφτασε στην Τούμπα το ασπρόμαυρο κομβόι με τους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους τους ΠΑΟΚ.

Το συγκεντρωμένο πλήθος «λύγισε» και τα συνθήματα «αθάνατοι» και «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» αντήχησαν δυνατά.

παοκ τουμπα

Λίγο πριν από τις 19.00, ξεκίνησε η αυτοκινητοπομπή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που συνοδεύουν τις επτά σορούς προς το γήπεδο της Τούμπας, μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, της οδού Βούλγαρη, της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και της οδού Κλεάνθους.

Με κόρνες και συνθήματα διέσχιζαν τους κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ πομπή μήκους δύο χιλιομέτρων, ενώ άντρες της Τροχαίας ρύθμιζαν την κυκλοφορία.

Σημειώνεται ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν απευθύνει κάλεσμα για την πραγματοποίηση μηχανοκίνητης πορείας που συνόδευσε τις σορούς και κατευθύνθηκε στο γήπεδο της Τούμπας.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από την Ελευσίνα μεταφέροντας τις σορούς από τη ρουμανική πόλη Τιμισοάρα, προσγειώθηκε στις 18:00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Από εκεί, οι εκλιπόντες μεταφέρθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, συνοδεία μηχανοκίνητης πομπής οργανωμένων οπαδών του Δικεφάλου.

ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑ

Νωρίτερα, συγκινητικές ήταν οι στιγμές και στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, όπου τελέστηκε τρισάγιο πριν την αναχωρήσουν οι σοροί των επτά θυμάτων του φρικτού τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Το τρισάγιο τελέσθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο της Τιμισοάρα και της Μητρόπολης του Μπανάτ, Ιοάν Σελεζάν στην επίσημη αίθουσα αναμονής στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα.

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Το όχημα είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας για τον ευρωπαϊκό αγώνα του «δικεφάλου του Βορρά». Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο, ο οδηγός φαίνεται ότι προσπάθησε να κάνει προσπέραση, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί με το βαρύ όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Ανάμεσά τους ο 30χρονος Γιώργος. Τον τελευταίο χρόνο ζούσε και εργαζόταν στη Γαλλία, σε εστιατόριο. Είχε επιστρέψει προσωρινά στη Θεσσαλονίκη με άδεια για να δει την οικογένειά του και αποφάσισε να ταξιδέψει στη Λυόν για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Σε λίγο καιρό επρόκειτο να βαπτίσει το παιδί της αδελφής του.

Ο Χρήστος, επίσης 30 ετών, εργαζόταν σε μεζεδοπωλείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης και ήταν ένθερμος υποστηρικτής του ΠΑΟΚ από μικρή ηλικία.

Η μοίρα, όμως, έπαιξε το πιο σκληρό της παιχνίδι. Ο Χρήστος αρχικά σχεδίαζε να ταξιδέψει μαζί με ένα από τα αδέλφια του, όμως δεν υπήρχε διαθέσιμη θέση στο βαν. Την τελευταία στιγμή, ένας φίλος του αποφάσισε να μεταβεί στη Γαλλία αεροπορικώς και έτσι ο Χρήστος πήρε τη θέση στο μοιραίο όχημα.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Ολόκληρη η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την απώλεια των τριών φίλων, του Κώστα, του Δημήτρη και του Βασίλη.

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται και ο Θανάσης από τη Θεσσαλονίκη, καθώς και ο Βασίλης από την Κατερίνη, που εργαζόταν σε επιχείρηση επισκευών κατοικιών. Παρότι το τελευταίο διάστημα απέφευγε τα ταξίδια, καθώς είχε γίνει πρόσφατα πατέρας, φέρεται να ήταν ο οδηγός του βαν που συγκρούστηκε με την νταλίκα.

