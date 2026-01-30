Δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα οι κηδείες των δύο οπαδών του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη και Πιερία

Σε κλίμα οδύνης συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα τους δύο οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι κηδείες θα γίνουν στις 12:00 το μεσημέρι στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Το Σάββατο οι οικογένειες θα πουν το τελευταίο «αντίο» στους τρεις νέους που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 13:00 και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11:00 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12:00 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία. Στις 13:00 το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Ομάδες νέων του ΠΑΟΚ αφήνουν λουλούδια και κεριά στη μνήμη των νεκρών στο γήπεδο της Τούμπας Eurokinissi

Καλή η κατάσταση των δύο τραυματιών

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης δύο από τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δυο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Χ. Και οι δυο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική και φέρει εγκεφαλικές κακώσεις που προς το παρόν δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας, απαιτούν όμως παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική.

Θλίψη κι οδύνη στην Τούμπα

Στην Τούμπα στήθηκε ένα ποτάμι από χιλιάδες οπαδούς που συνόδευσε με πομπή και υποδέχθηκε τους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους τους ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Το συγκεντρωμένο πλήθος «λύγισε» και τα συνθήματα «αθάνατοι» και «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» αντήχησαν δυνατά.

Λίγο πριν από τις 19.00, ξεκίνησε η μηχανοκίνητη πομπή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που συνόδευσαν τις επτά σορούς προς το γήπεδο της Τούμπας.

Με κόρνες και συνθήματα διέσχιζαν τους κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας πομπή μήκους δύο χιλιομέτρων, ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας ρύθμιζαν την κυκλοφορία.

Σημειώνεται ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν απευθύνει κάλεσμα για την πραγματοποίηση μηχανοκίνητης πορείας που συνόδευσε τις σορούς και κατευθύνθηκε στο γήπεδο της Τούμπας.

