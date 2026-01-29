«Λύγισαν» στη Τούμπα όταν έφτασαν οι 7 νεκροί οπαδοί – «Καλό παράδεισο αδέρφια»

ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ / ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΟΡΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Ένα ασπρόμαυρο κομβόι συνόδευε στη Τούμπα τις σορούς των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία.

Οι συγκίνηση έφτασε στο απόγειο όταν οι σοροί των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ έφτασαν στο γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδας. «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» φώναξε το πλήθος, ενώ αρκετοί έλεγαν «αθάνατοι».

Οι φίλαθλοι άναψαν καπνογόνα και αποχαιρέτησαν με βαθιά θλίψη τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ.

«Καλό παράδεισο αδέρφια»

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ήταν συγκλονισμένοι από το τροχαίο και το έδειξαν με τα πανό που ύψωσαν στον αγώνα της ομάδας τους με τη Λιόν. «Καλό παράδεισο αδέρφια» έγραφε το πανό στις κερκίδες του ΠΑΟΚ.

Οι φίλοι της Λιόν προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα συγκινητική πράξη καθώς πριν τον αγώνα παρέδωσαν στεφάνι στον Χρήστο Καρυπίδη στη μνήμη των 7 νέων παιδιών. Αμέσως μετά οι φίλαθλοι ύψωσαν πανό στα αγγλικά που έγραφε: «Ο πόνος δεν έχει χρώματα. Αναπαυθείτε εν ειρήνη». Ένα δεύτερο πανό ήταν στα ελληνικά: «Αναπαυθείτε εν ειρήνη».

Πότε θα γίνουν οι κηδείες

Την Παρασκευή και το Σάββατο, σε Θεσσαλονίκη, Αρωνά Πιερίας και Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα γίνουν οι κηδείες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο τροχαίο στη Ρουμανία. Αύριο, Παρασκευή θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Το Σάββατο συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στους τρεις νέους που ήταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1μμ και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία. Στη 1 το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

