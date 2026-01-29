Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται οι δύο τραυματίες φίλαθλοι στο «Παπαγεωργίου»

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται πλέον οι δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που ήρθαν από τη Ρουμανία. Ο 20χρονος και ο 28χρονος τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους.

Οι φίλαθλοι του «Δικέφαλου» υποβάλλονται σε εξετάσεις. Ο νεότερος σε ηλικία έχει τραύμα στο κεφάλι και στη νευροχειρουργική κλινική.

Ελαφρύτερα τραυματισμένος είναι ο 28χρονος. Μάλιστα, ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των φίλων του. Οι γιατροί ωστόσο δεν του το επέτρεψαν και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στη Χειρουργική κλινική.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με το σκάφος Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια με δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν «Παπαγεωργίου».