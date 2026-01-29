Προσγειώθηκε το C130 με τις σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ

Προσγειώθηκε στην Θεσσαλονίκη το C130 από την Τιμισοάρα μαζί με τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Από νωρίς το απόγευμα στο αεροδρόμιο και πέριξ αυτού έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ με μηχανάκια και αυτοκίνητα, προκειμένου να συνοδεύσουν τις σορούς μέχρι το γήπεδο της Τούμπας.

Στο γήπεδο, τόσο φίλαθλοι όσο και οι συγγενείς τους έχουν οργανώσει εκδηλώσεις για να τιμήσουν την μνήμη τους.

Πάντως από πλευράς τους οι συγγενείς των θυμάτων του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος, έχουν ζητήσει να μην δοθούν στην δημοσιότητα πλάνα από την μεταφορά των ανθρώπων τους από το αεροδρόμιο.

Όπως έχει ανακοινωθεί από τους φιλάθλους, θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία θα διέλθει μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής και άλλων κεντρικών οδών, από το γήπεδο της Τούμπας. Οι οργανωμένοι οπαδοί έχουν δώσει ραντεβού για να υποδεχτούν τις σορούς στη θύρα 4, έξω από την οποία άνθρωποι κάθε ηλικίας συνεχίζουν να εναποθέτουν συγκλονισμένοι λουλούδια, κασκόλ ή κεριά.

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται οι δύο τραυματίες φίλαθλοι στο «Παπαγεωργίου»

INTIME NEWS

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται πλέον οι δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που ήρθαν από τη Ρουμανία. Ο 20χρονος και ο 28χρονος τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους.

Οι φίλαθλοι του «Δικέφαλου» υποβάλλονται σε εξετάσεις. Ο νεότερος σε ηλικία έχει τραύμα στο κεφάλι και στη νευροχειρουργική κλινική.

Ελαφρύτερα τραυματισμένος είναι ο 28χρονος. Μάλιστα, ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των φίλων του. Οι γιατροί ωστόσο δεν του το επέτρεψαν και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στη Χειρουργική κλινική.

Διαβάστε επίσης