Προσγειώθηκε το C130 με τις σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ

Στο γήπεδο, τόσο φίλαθλοι όσο και οι συγγενείς τους έχουν οργανώσει εκδηλώσεις για να τιμήσουν την μνήμη τους.

Newsbomb

Προσγειώθηκε το C130 με τις σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προσγειώθηκε στην Θεσσαλονίκη το C130 από την Τιμισοάρα μαζί με τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Από νωρίς το απόγευμα στο αεροδρόμιο και πέριξ αυτού έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ με μηχανάκια και αυτοκίνητα, προκειμένου να συνοδεύσουν τις σορούς μέχρι το γήπεδο της Τούμπας.

Στο γήπεδο, τόσο φίλαθλοι όσο και οι συγγενείς τους έχουν οργανώσει εκδηλώσεις για να τιμήσουν την μνήμη τους.

Πάντως από πλευράς τους οι συγγενείς των θυμάτων του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος, έχουν ζητήσει να μην δοθούν στην δημοσιότητα πλάνα από την μεταφορά των ανθρώπων τους από το αεροδρόμιο.

Όπως έχει ανακοινωθεί από τους φιλάθλους, θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία θα διέλθει μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής και άλλων κεντρικών οδών, από το γήπεδο της Τούμπας. Οι οργανωμένοι οπαδοί έχουν δώσει ραντεβού για να υποδεχτούν τις σορούς στη θύρα 4, έξω από την οποία άνθρωποι κάθε ηλικίας συνεχίζουν να εναποθέτουν συγκλονισμένοι λουλούδια, κασκόλ ή κεριά.

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται οι δύο τραυματίες φίλαθλοι στο «Παπαγεωργίου»

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται οι δύο τραυματίες φίλαθλοι στο «Παπαγεωργίου»
INTIME NEWS

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται πλέον οι δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που ήρθαν από τη Ρουμανία. Ο 20χρονος και ο 28χρονος τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους.

Οι φίλαθλοι του «Δικέφαλου» υποβάλλονται σε εξετάσεις. Ο νεότερος σε ηλικία έχει τραύμα στο κεφάλι και στη νευροχειρουργική κλινική.

Ελαφρύτερα τραυματισμένος είναι ο 28χρονος. Μάλιστα, ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των φίλων του. Οι γιατροί ωστόσο δεν του το επέτρεψαν και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στη Χειρουργική κλινική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός μίας εβδομάδας λόγω κρύου»

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Ρουμανία: Σε καλή κλινική κατάσταση οι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στην Κρήτη πριν πετάξει για Ζάγκρεμπ για το ΕΛΚ

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σκληρή επίθεση κατά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Βγαίνουν στο Ορμούζ οι «Φρουροί»

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρθηκε το ντοκιμαντέρ «Μελάνι» πριν καν προβληθεί στη Νότια Αφρική

19:08LIFESTYLE

Η Sydney Sweeney «ανεβάζει τη θερμοκρασία» ποζάροντας με μπορντό δαντελένια εσώρουχα

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται οι δύο τραυματίες φίλαθλοι στο «Παπαγεωργίου»

18:36LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: Η γνωριμία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που έγινε φιλία ζωής

18:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοντός: «Λασπολογείτε, δεν θα απολογηθώ για τον Φραπέ» - Κωνσταντοπούλου: Ακολουθείτε «ομερτά»

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσω αν δεν τιμωρηθούν, μου στέρησαν την μάνα μου, καιγόταν για ώρες», λέει ο γιος της 47χρονης Σταυρούλας

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ προχωράει για τον Χακίμ Σαχαμπό – Η αποκάλυψη από το Βέλγιο και τα δεδομένα

18:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προετοιμασίες για χτύπημα στο Ιράν – Στο Πεντάγωνο ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του ισραηλινού στρατού και το «δεξί χέρι» του διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας

18:11LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο spoiler: Η Αρετή στα χέρια ενός επικίνδυνου φωτογράφου

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Προσγειώθηκε το C130 με τις σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ

18:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τροχαίο στη Ρουμανία: Στην Τούμπα ο Μάκης Γκαγκάτσης, τίμησε τη μνήμη των φίλων του «Δικεφάλου»

18:06ΥΓΕΙΑ

Μητσοτάκης: Ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα πρόληψης νεφρικής δυσλειτουργίας

17:58LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Η «ήρεμη ζωή» ενός δισεκατομμυριούχου - Η κάβα «μουσείο», τα πολυτελή ακίνητα και τα superyachts

17:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία KRISTIN:Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες και το «ζόρικο» Σαββατοκύριακο

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στη Ροδόπη – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα» λόγω πιθανής υπερχείλισης ποταμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΕΛΛΑΔΑ

Προσγειώθηκε το C130 με τις σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ

16:37LIFESTYLE

Beef στον «αέρα» με Αναστασοπούλου - Πορτοσάλτε: «Σε εμένα αυτά δεν θα τα κάνεις»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσω αν δεν τιμωρηθούν, μου στέρησαν την μάνα μου, καιγόταν για ώρες», λέει ο γιος της 47χρονης Σταυρούλας

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέο δυστύχημα στον δρόμο-καρμανιόλα της Ρουμανίας - Νεκρός 68χρονος

12:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Δεν πήγε στις κηδείες των θυμάτων της τραγωδίας ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

16:30ΕΛΛΑΔΑ

«Η αίσθηση αδικίας μας κόβει την ανάσα, το δυστύχημα μας στέρησε μέχρι και το σώμα σου»: Ο συγκλονιστικός επικήδειος από τον γιο της Αγάπης Μπουνόβα που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

17:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία KRISTIN:Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες και το «ζόρικο» Σαββατοκύριακο

16:16LIFESTYLE

Ο τραγουδιστής Ray J αποκάλυψε ότι έχει μόνο λίγους μήνες ζωής - «Η καρδιά μου έχει τελειώσει»

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Niña διαλύεται με ταχύ ρυθμό - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα της Ελλάδας το 2027

14:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 5 περιοχές - «Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ώρες»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

18:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοντός: «Λασπολογείτε, δεν θα απολογηθώ για τον Φραπέ» - Κωνσταντοπούλου: Ακολουθείτε «ομερτά»

18:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προετοιμασίες για χτύπημα στο Ιράν – Στο Πεντάγωνο ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του ισραηλινού στρατού και το «δεξί χέρι» του διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ