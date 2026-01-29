Θλίψη και συγκίνηση για τα θύματα του τροχαίου του ΠΑΟΚ: Τρισάγιο στο αεροδρόμιο πριν επιστρέψουν

O Μητροπολίτης της Τιμισοάρα τελεί το τρισάγιο πριν αναχωρήσουν από τη Ρουμανία οι σοροί

ΚΟΣΜΟΣ
Θλίψη και συγκίνηση για τα θύματα του τροχαίου του ΠΑΟΚ: Τρισάγιο στο αεροδρόμιο πριν επιστρέψουν
Συγκινητικές στιγμές στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, όπου τελέστηκε τρισάγιο πριν την αναχωρήσουν οι σοροί των επτά θυμάτων του φρικτού τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Το τρισάγιο τελείται από τον Αρχιεπίσκοπο της Τιμισοάρα και της Μητρόπολης του Μπανάτ, Ιοάν Σελεζάν στην επίσημη αίθουσα αναμονής στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα.

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Το όχημα είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας για τον ευρωπαϊκό αγώνα του «δικεφάλου του Βορρά». Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο, ο οδηγός φαίνεται ότι προσπάθησε να κάνει προσπέραση, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί με το βαρύ όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Ανάμεσά τους ο 30χρονος Γιώργος. Τον τελευταίο χρόνο ζούσε και εργαζόταν στη Γαλλία, σε εστιατόριο. Είχε επιστρέψει προσωρινά στη Θεσσαλονίκη με άδεια για να δει την οικογένειά του και αποφάσισε να ταξιδέψει στη Λυόν για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Σε λίγο καιρό επρόκειτο να βαπτίσει το παιδί της αδελφής του.

Ο Χρήστος, επίσης 30 ετών, εργαζόταν σε μεζεδοπωλείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης και ήταν ένθερμος υποστηρικτής του ΠΑΟΚ από μικρή ηλικία.

Η μοίρα, όμως, έπαιξε το πιο σκληρό της παιχνίδι. Ο Χρήστος αρχικά σχεδίαζε να ταξιδέψει μαζί με ένα από τα αδέλφια του, όμως δεν υπήρχε διαθέσιμη θέση στο βαν. Την τελευταία στιγμή, ένας φίλος του αποφάσισε να μεταβεί στη Γαλλία αεροπορικώς και έτσι ο Χρήστος πήρε τη θέση στο μοιραίο όχημα.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Ολόκληρη η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την απώλεια των τριών φίλων, του Κώστα, του Δημήτρη και του Βασίλη.

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται και ο Θανάσης από τη Θεσσαλονίκη, καθώς και ο Βασίλης από την Κατερίνη, που εργαζόταν σε επιχείρηση επισκευών κατοικιών. Παρότι το τελευταίο διάστημα απέφευγε τα ταξίδια, καθώς είχε γίνει πρόσφατα πατέρας, φέρεται να ήταν ο οδηγός του βαν που συγκρούστηκε με την νταλίκα.

Η έρευνα για τα αίτια

Την ίδια ώρα, πραγματογνώμονες εξετάζουν καρέ καρέ το υλικό από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, προσπαθώντας να ρίξουν φως στα αίτια του αδιανόητου δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο οδηγός του βαν πραγματοποιεί νόμιμη προσπέραση και ανάβει το δεξί φλας για να επιστρέψει στη λωρίδα του, κάτι που όμως δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει.

Όπως ανέφερε στο Mega ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτης Μαδιάς, «φαίνεται να βλέπει τον κίνδυνο να έρχεται κατά πάνω του, ωστόσο δεν διακρίνεται κάποιος ελιγμός επαναφοράς, παρότι υπήρχε περιθώριο».

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, οι ειδικοί δεν εντοπίζουν πρόβλημα ορατότητας λόγω ομίχλης. Όπως σημειώνεται, το βαν βρισκόταν με το μεγαλύτερο μέρος του όγκου του στην αντίθετη λωρίδα και θα έπρεπε άμεσα να περιοριστεί και να επανέλθει.

Κανείς, ωστόσο, δεν μπορεί να γνωρίζει τι προηγήθηκε της μοιραίας σύγκρουσης. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και να έχασε στιγμιαία τον έλεγχο του οχήματος.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί και ο «εγκέφαλος» του αυτοκινήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Οι ειδικοί, πάντως, αποκλείουν το σενάριο δυσλειτουργίας του συστήματος υποβοήθησης λωρίδας (lane assistance).

Η Θεσσαλονίκη πενθεί. Στη μπουτίκ του ΠΑΟΚ αναρτήθηκαν φανέλες με τα ονόματα των επτά αδικοχαμένων νέων, καθώς και μία ακόμη με τη λέξη «ΑΘΑΝΑΤΟΙ».

Όλες οι εκδρομές των φιλάθλων προς τη Γαλλία ακυρώθηκαν. Περισσότεροι από 200 φίλοι της ομάδας, που είχαν ακολουθήσει την ίδια διαδρομή πριν από το τραγικό δυστύχημα μέσω Ρουμανίας, επέστρεψαν στο σημείο της τραγωδίας για να αφήσουν ένα κασκόλ, μια φανέλα και ένα κερί.

Το μεσημέρι, αντιπροσωπεία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Άρη επισκέφθηκε το γήπεδο της Τούμπας, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη των επτά νέων που χάθηκαν τόσο άδικα.

