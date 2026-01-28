Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία: Πώς αποχαιρετούν τα «αετόπουλα» οι φίλοι τους

Φίλοι αδελφικοί, γνωστοί, δάσκαλοι και απλοί πολίτες αποχαιρετούν τα θύματα του δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου την Τρίτη (27/01) ένα μίνι βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με φορτηγό στην εθνική οδό DN6 – E70 στην επαρχία Τιμισοάρα, στο δυτικό τμήμα της χώρας· επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν ακαριαία και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν.

Το όχημα είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας για τον ευρωπαϊκό αγώνα του «δικεφάλου του Βορρά». Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο, ο οδηγός φαίνεται ότι προσπάθησε να κάνει προσπέραση, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί με το βαρύ όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η είδηση της τραγωδίας έχει «σκορπίσει» βαθιά θλίψη σε όλη την Ελλάδα, με πλήθος κόσμου να εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ, συνεχίζονται οι έρευνες των ρουμανικών Αρχών για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

«Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι δεν θα σε ξαναδώ» – «Καλό ταξίδι, αγορίνα μου»: Για τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη, τον Χρήστο, τον Γιώργο, τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο, τον Θανάση, τον Χρήστο

Ο Γρηγόρης Σερέτης, ψυχολόγος και ραδιοφωνικός παραγωγός που ζει και δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, αποχαιρετά τον φίλο του, Θανάση, γράφοντας: «Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι δεν θα σε ξαναδώ. Όσα κι αν γράψω για εσένα, θα είναι πάντα λίγα μπροστά σε όσα ήσουν και όσα άφησες πίσω σου. Κρατώ τις αναμνήσεις μας και σου υπόσχομαι πως θα μείνεις βαθιά χαραγμένος στην καρδιά και το μυαλό μου. Θανάση, ζεις, για πάντα ΠΑΟΚτσής. Καλό ταξίδι, αδελφάκο μου».

Συγκινητικό είναι και το «αντίο» εργαζόμενου στον ΟΤΕ επί σειρά ετών στον Δημήτρη, έναν νεαρό που «σε γνώρισα πριν περίπου 6 χρόνια χαρούμενο, αισιόδοξο για το μέλλον σου, όταν ήρθες στην εταιρεία και αποφάσισες να κάνεις πρακτική άσκηση στο πρώτο σου τεχνικό πτυχίο. Η εργατικότητα, η εντιμότητα, η πραότητα του χαρακτήρα σου μοναδική, η θέληση για μάθηση εκπληκτική», όπως γράφει.

«Από την πρώτη στιγμή, νιώσαμε ότι εγώ απέκτησα ένα νέο δεύτερο γιο και εσύ έναν δεύτερο πατέρα, εσύ έναν δάσκαλο και εγώ έναν μαθητή. Εξάλλου, εσύ έτσι με έλεγες τις περισσότερες φορές “δάσκαλε, πες εκείνο ή το άλλο τεχνικό θέμα”.

Συζητούσαμε πριν από λίγες μέρες για την πρακτική του δεύτερου πτυχίου σου και μετά, να αναλάβεις το τεχνικό τμήμα της εταιρείας. Στεναχωριόμουν που ακολουθούσες την αγαπημένη ομάδα, τον ΠΑΟΚ, στα εκτός έδρας παιχνίδια και σε συμβούλευα να αποφεύγεις τις φασαρίες και να προσέχεις. Τις περισσότερες φορές, με άκουγες με σεβασμό.

Η αγάπη σου για την τέχνη, την εργασία σου, την επιστήμη και το μέλλον σου πολύ μεγάλη, όμως, η αγάπη σου για την αγαπημένη ομάδα ΠΑΟΚ πολύ μεγαλύτερη. Όταν τη Δευτέρα ήμασταν μαζί, μου ανακοίνωσες ότι θα πας με τα φιλαράκια σου στη Γαλλία για τον ΠΑΟΚ. Προσπάθεια να σε αποτρέψω, όμως, με καθησύχασες ότι θα πάτε με βαν όλη η παρέα μέσω Ιταλίας (πώς προέκυψε Ρουμανία, δεν ξέρω). Εξάλλου, μου είπες “μην στεναχωριέσαι, το ίδιο ταξίδι κάναμε στη Γαλλία πριν λίγο καιρό”!

Όμως, η κακιά ώρα, η μοίρα και ίσως ένα λάθος δευτερολέπτου… έφυγες για το μεγάλο ταξίδι χωρίς επιστροφή.

Δημήτρη, ο πόνος, η στεναχώρια, η θλίψη μας πολύ μεγάλη, τα δάκρυά μας περισσεύουν, πόσο μάλλον της αγαπημένης μανούλας που σε είχε μοναχογιό και μονάκριβο, καθώς και η αγαπημένη σου Ελπίδα, που συζητούσαμε ότι πολύ σύντομα θα πας στους οικείους της να τη ζητήσεις και που ψάχναμε σπίτι (εξού και φωτογραφία) να μείνετε μαζί.

Δημήτρη, η πραότητα του χαρακτήρα σου, η αγάπη σου για τους γύρω σου, το φωτεινό σου χαμόγελο θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας και στη σκέψη μας.

Καλό σου ταξίδι, (παιδί μου).

Ο δεύτερος πατέρας σου και δάσκαλός σου, Γιάννης», συμπληρώνει.

Συλλυπητήρια μηνύματα κατέκλυσαν τα κοινωνικά δίκτυα και για τον Χρήστο, τον Βασίλη και τα υπόλοιπα παιδιά, ενώ, κατόπιν νεότερης επικοινωνίας που είχε το Newsbomb.gr με την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, επιβεβαιώνεται ότι ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των Ελλήνων οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα, στο Λουγκόι της Ρουμανίας.

Ο Βασίλης.

Ο νεαρός Χρήστος.

