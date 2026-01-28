Τραγωδία στη Ρουμανία: Οι 3 τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρονται την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη
Την αεροδιακομιδή τους θα πραγματοποιήσει ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την μεταφορά των 3 τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ, που νοσηλεύονται στη Ρουμανία μετά το τραγικό τροχαίο, δρομολογούν οι ελληνικές αρχές.
Ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας αύριο το πρωί με προορισμό τη Ρουμανία προκειμένου να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών.
Οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:04 ∙ WHAT THE FACT
Η απάτη που ξεκινά μόλις σβήσετε το κινητό - Πώς θα την καταλάβετε
16:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Στη ΜΕΘ του Παίδων 4χρονος μετά από επιπλοκές της γρίπης
16:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Επιμνημόσυνη δέηση στην Τούμπα για τα θύματα του δυστυχήματος
15:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αίσιο τέλος για την εξαφάνιση 16χρονης από τον Κορυδαλλό
21:32 ∙ LIFESTYLE
Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του
14:25 ∙ LIFESTYLE