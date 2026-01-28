Τραγωδία στη Ρουμανία: Οι 3 τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρονται την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη

Την μεταφορά των 3 τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ, που νοσηλεύονται στη Ρουμανία μετά το τραγικό τροχαίο, δρομολογούν οι ελληνικές αρχές.

Ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας αύριο το πρωί με προορισμό τη Ρουμανία προκειμένου να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών.

Οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Εικόνες από το σημείο στο οποίο διαδραματίστηκε το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ Eurokinissi Sports

Διαβάστε επίσης