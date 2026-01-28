ΠΑΟΚ: Ενημερώνονται οι οικείοι των νεκρών οπαδών - Οι οικογένειες αποφασίζουν για τους τραυματίες

Οι οικογένειες των νεκρών οπαδών ΠΑΟΚ ενημερώθηκαν από τις Αρχές της Ελλάδας και της Ρουμανίας για τις διαδικασίες επαναπατρισμού των σορών. Σε ετοιμότητα ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος για να παραλάβει τους τραυματίες εφόσον το επιθυμούν

Μιχάλης Παπαδάκος

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΕΚΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΗΝ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Eurokinissi Sports
Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται στη Ρουμανία, αλλά και στην Ελλάδα, καθώς οι οικείοι των νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ, ενημερώνονται για τον θάνατο των αγαπημένων τους προσώπων.

Οι περισσότεροι εκ των συγγενών των νεκρών έχουν μεταβεί ήδη στη Ρουμανία, ενώ δύο οικογένειες δήλωσαν ότι δεν δύνανται να μεταβούν στην ρουμανική πρωτεύουσα.

Η διαδικασία για την παραλαβή των σορών

Για να παραληφθούν οι σοροί θα πρέπει να συνταχθούν οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, διαδικασία η οποία θα γίνει στο ελληνικό προξενείο, όταν παραλάβουν οι υπάλληλοι του ελληνικού γραφείου, τα ιατροδικαστικά πιστοποιητικά θανάτου από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Εξάλλου, εφόσον δεν δύναται κάποιος συγγενής να μεταβεί στο Βουκουρέστι, θα εξουσιοδοτηθεί κάποιος εκ των υπαλλήλων, για να δρομολογήσει τις διαδικασίες και να σταλεί η σορός στην Ελλάδα.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά απόψε το βράδυ ή αύριο το πρωί, και ο επαναπατρισμός των σορών των νεκρών οπαδών, αναμένεται να γίνει κάποια στιγμή αύριο, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.

Οι σοροί των επτά οπαδών του «δικέφαλου του Βορρά» που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) λίγο έξω από την Τιμισοάρα στην πόλη Λουγκόι, βρίσκονται στο νεκροτομείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Τιμοσοάρα, όπου γίνονται οι ιατροδικαστικές εξετάσεις και συντάσσονται τα ιατροδικαστικά πιστοποιητικά έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και να ξεκινήσει η διαδικασία για την διακομιδή των σορών στην Ελλάδα.

Η ενημέρωση του Νοσοκομείου για τους τραυματίες

Ο διευθυντής του Νοσοκομείου της Τιμισοάρα, Dorel Săndesc, δήλωσε την Τετάρτη ότι η κατάσταση των τριών τραυματισμένων νεαρών Ελλήνων, που επέζησαν του ατυχήματος στην εθνική οδό 6, είναι σταθερή και μπορούν να μεταφερθούν, ενώ η απόφαση για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα εξαρτάται από την απόφαση των οικογενειών τους.

Ένας από αυτούς νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική με ελαφρά τραύματα και η κατάστασή του είναι καλή. Ένας δεύτερος ασθενής νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική με μια μικρή ρωγμή στο ιερό οστό, ενώ ο τρίτος ασθενής νοσηλεύεται στην Εντατική με πολλαπλά τραύματα, αλλά χωρίς σοβαρή νευρολογική βλάβη.

«Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται στο τμήμα Νευροχειρουργικής, έχει ελαφρά κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ελάχιστες αιμορραγικές υποσφυγμώσεις, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, είναι συνειδητός, συνεργάσιμος, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα.

Ο δεύτερος νοσηλεύεται στο τμήμα Ορθοπεδικής, με μια μικρή ρωγμή στο ιερό οστό, που αποτελεί μέρος της λεκάνης. Είναι επίσης σε καλή κατάσταση, συνειδητός, ισορροπημένος.

Ο τρίτος ασθενής νοσηλεύεται στο τμήμα εντατικής θεραπείας του τμήματος τραυμάτων στο κτίριο Casa Austria, με πολλαπλά τραύματα. Έχει κάταγμα στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, χωρίς να έχει προσβληθεί ο νωτιαίος μυελός, χωρίς παράλυση, χωρίς νευρολογική βλάβη. Έχει κάταγμα του βραχιονίου οστού στο δεξί χέρι, κάταγμα της αριστερής κλείδας, δύο σπασμένα πλευρά και πνευμονική κάκωση. Υπάρχουν περισσότερες κακώσεις, ο ασθενής έφτασε σε ελαφρώς αλλοιωμένη κατάσταση, αλλά δεν χρειάστηκε διασωλήνωση, μηχανική αναπνοή, ανταποκρίθηκε στη θεραπεία και σήμερα είναι καλύτερα από χθες, ισορροπημένος», εξήγησε ο Dorel Săndesc.

Οι οικογένειές τους θα αποφασίσουν αν θα μείνουν ή θα φύγουν

Τόνισε ότι, αν επιθυμούν να συνεχίσουν τη θεραπεία εδώ, οι γιατροί της Τιμισοάρα μπορούν να την προσφέρουν χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ αν οι ασθενείς επιθυμούν τη μεταφορά, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, έχει έρθει σε επικοινωνία με τους οικείους των τραυματιών, έτσι ώστε να επιστρέψουν για νοσηλεία στην Ελλάδα, με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, πλήρως εξοπλισμένο για παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης εν πτήσει.

Η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Ευαγγελία Γραμματίκα, που βρισκόταν στο Νοσοκομείο του Νομού, ανέφερε ότι όλοι οι ασθενείς είναι σταθεροί και ότι γίνονται διαδικασίες για την επαναπατρισμό των επτά νεκρών.

«Είμαστε ευγνώμονες για όλη την υποστήριξη και συνεργασία που λάβαμε από τις ρουμανικές αρχές, από την αρχή. Ευχαριστούμε για τα συλλυπητήρια που εκφράστηκαν από τα ανώτατα κλιμάκια της Ρουμανίας και εκφράζουμε, με τη σειρά μας, τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θανόντων. Επτά άνδρες έχασαν τη ζωή τους και τρεις νοσηλεύονται εδώ. Η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ακολουθούμε όλες τις διαδικασίες για να επαναπατρίσουμε, πιθανώς με αεροπλάνο, τους επτά νεκρούς. Για τη μεταφορά των νοσηλευόμενων, μιλάμε με τις οικογένειές τους, εξαρτάται από τη συγκατάθεσή τους», δήλωσε η πρέσβης.

Η νομάρχης του νομού Τιμισά, Elena Micicoι, διευκρίνισε ότι οι νεκροί μεταφέρθηκαν στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο του Νοσοκομείου της Τιμισοάρα.

