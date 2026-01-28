Τραγωδία στη Ρουμανία: Το «lane assistant» και τα άλλα σενάρια για το πολύνεκρο με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Μουδιασμένη η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις για το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε οπαδούς του ΠΑΟΚ, σε δρόμο της Ρουμανίας.

Οι πολύ σκληρές εικόνες της σύγκρουσης που καταγράφηκαν από οχήματα αποτυπώνουν το βαν στο οποίο επέβαιναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρούεται μετωπικά με φορτηγό που κινούνταν εκεί. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται για το τι συνέβη και πώς προκλήθηκε το δυστύχημα, ειπώθηκε και το ενδεχόμενο να «κόλλησε» το σύστημα laneassistant.

Την εκδοχή πως κόλλησε το τιμόνι λόγω του lane assistant μετέφερε ο Έλληνας γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, που εργάζεται στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες. Ο ίδιος επικαλέστηκε μαρτυρία του επιζώντα από το τροχαίο, που είναι σε ελαφριά κατάσταση. Όπως είπε ο γιατρός μιλώντας στην ΕΡΤ, ο τραυματίας δήλωσε ότι κατά την προσπέραση που επιχειρούσε το βαν, «κόλλησε το τιμόνι», πιθανώς «λόγω του lane assistance». «Έγινε κάτι με το lane assistant» και μπλόκαρε το τιμόνι και έχασε τον έλεγχο ο οδηγός, φέρεται να είπε ο τραυματίας στον γιατρό, τις πρώτες στιγμές που βρέθηκε στο πλευρό του, αμέσως μόλις έμαθε πως στο νοσοκομείο που εργάζεται είχαν μεταφερθεί Έλληνες τραυματίες.

Lane AssistLane Keeping Assist) είναι ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού που βοηθά το αυτοκίνητο να μένει μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας και διατίθεται στα περισσότερα σύγχρονα οχήματα. Έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ακούσια αλλαγή λωρίδας. Αν το όχημα αρχίσει να βγαίνει από τη λωρίδα χωρίς φλας, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό με ήχο ή και δόνηση στο τιμόνι, ενώ αυτομάτως κάνει και μικρή διόρθωση για να επαναφέρει το όχημα. Συνήθως, εάν έχει ανάψει φλας, το σύστημα δεν επεμβαίνει, καθώς θεωρεί ότι ο οδηγός αλλάζει λωρίδα σκόπιμα.

Τι προκύπτει από το βίντεο του φρικτού τροχαίου στη Ρουμανία

Εμπειρογνώμονες τροχαίων ατυχημάτων ωστόσο υποστηρίζουν πως η εκδοχή να «μπλόκαρε» το σύστημα λόγω του lane assist δεν είναι πολύ πιθανό σενάριο.

Εξετάζοντας το βίντεο του δυστυχήματος, όπως καταγράφηκε από το όχημα που επιχείρησε να προσπεράσει ο οδηγός του μίνι βαν, διακρίνονται οι εξής κινήσεις. Αρχικά στο πλάνο εμφανίζεται το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, καθώς επιχειρεί την προσπέραση του οχήματος που καταγράφει την εικόνα (και το οποίο ήταν ένα βυτιοφόρο όχημα). Αμέσως, το βαν βγάζει φλας δεξιά, για να επανέλθει στη λωρίδα του και κινείται ελαφρώς προς την κατεύθυνση αυτή. Σε κλάσματα δευτερολέπτου όμως, φαίνεται να ανάβει το αριστερό φλας και το όχημα να κινείται και πάλι προς το αντίθετο ρεύμα, ενώ στη συνέχεια, τα ελάχιστα δευτερόλεπτα μέχρι τη μετωπική, το μίνι βαν κινείται στο αντίθετο ρεύμα, καταπάνω στο φορτηγό, μέχρι τη σύγκρουση.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες

https://www.instagram.com/reel/DUBCdVWAA3N/

Τα αίτια της σύγκρουσης, που σημειώθηκε σε έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο, όπου συμβαίνουν πολλά τροχαία και κινούνται πολλά αυτοκίνητα και πολλά βαρέα οχήματα, διερευνώνται από τις ρουμανικές αρχές, όπως επισήμανε η Ελληνίδα πρέσβης στο Βουκουρέστι, κυρία Λιλη Ευαγγελία Γραμματίκα.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», είπε ο οδηγός της νταλίκας

Ο οδηγός της νταλίκας, στην οποία «καρφώθηκε» το μίνι βαν με τους 10 Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν μέσω Ρουμανίας στη Γαλλία, μίλησε για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο οδηγός πολωνικής καταγωγής εξιστορεί το πώς βίωσε το πρωτόγνωρο για τον ίδιο δυστύχημα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «στα 34 χρόνια που οδηγώ νταλίκα, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Έχω κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και πρώτη φορά συναντώ τέτοια συνθήκη», είπε χαρακτηριστικά, για την «τρελή» πορεία που είδε να διαγράφει το βαν ενώ ερχόταν κατά πάνω του.

Το χειρότερο της 20ετίας

Το δυστύχημα, όπως τονίζουν οι Ρουμάνοι, είναι το χειρότερο που έχει λάβει χώρα στην κομητεία της Τιμισοάρα εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια.

Μάρτυρας του δυστυχήματος είπε ότι, πριν πάρει βγει στο αντίθετο ρεύμα, το μίνι λεωφορείο που μετέφερε τους Έλληνες οπαδούς χτύπησε το βυτιοφόρο από το οποίο βιντεοσκοπήθηκε το συμβάν. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν υπήρξε επαφή μεταξύ του μίνι λεωφορείου και του βυτιοφόρου που προσπερνούσε.

