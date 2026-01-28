ΠΑΟΚ-Οδηγός νταλίκας: «34 χρόνια στο τιμόνι, 1 εκατ. χιλιόμετρα, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Μιχάλης Παπαδάκος

Ο οδηγός της νταλίκας, στην οποία «καρφώθηκε» το μίνι βαν με τους 10 Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν μέσω Ρουμανίας στη Γαλλία, μίλησε για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο οδηγός πολωνικής καταγωγής εξιστορεί το πώς βίωσε το πρωτόγνωρο για τον ίδιο δυστύχημα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «στα 34 χρόνια που οδηγώ νταλίκα, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Έχω κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και πρώτη φορά συναντώ τέτοια συνθήκη», είπε χαρακτηριστικά, για την «τρελή» πορεία που είδε να διαγράφει το βαν ενώ ερχόταν κατά πάνω του.

Το χειρότερο της 20ετίας

Το δυστύχημα, όπως τονίζουν οι Ρουμάνοι, είναι το χειρότερο που έχει λάβει χώρα στην κομητεία της Τιμισοάρα εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια.

Μάρτυρας του δυστυχήματος είπε ότι, πριν πάρει βγει στο αντίθετο ρεύμα, το μίνι λεωφορείο που μετέφερε τους Έλληνες οπαδούς χτύπησε το βυτιοφόρο από το οποίο βιντεοσκοπήθηκε το συμβάν.

Ωστόσο, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν υπήρξε επαφή μεταξύ του μίνι λεωφορείου και του βυτιοφόρου που προσπερνούσε.

Αστυνομία: «Δεν ακούμπησε το προπορευόμενο βυτιοφόρο»

Οι αρχές στο Τίμις τέθηκαν σε επιφυλακή την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2025, μετά από κλήση στο 112 που ανακοίνωσε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην DN6, μεταξύ Λούγκοϊ και Καρανσέμπες, κοντά στην πόλη Λούγκογιελ. Φτάνοντας στο σημείο, η Αστυνομία και οι διασώστες διαπίστωσαν ότι είχε συμβεί μακελειό.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για σύγκρουση μίνι λεωφορείου με φορτηγό, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις να τραυματιστούν.

Αργότερα, έγινε γνωστό ότι το 9θέσιο μίνι λεωφορείο μετέφερε 10 οπαδούς της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΟΚ Σαλονίκης, οι οποίοι κατευθυνόντουσαν στη Λυών, όπου η ομάδα τους έχει προγραμματίσει να παίξει αγώνα του Europa League την Πέμπτη.

Από τους 10 επιβάτες, οι επτά έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν. «Η αστυνομία έσπευσε επειγόντως στο σημείο και, αφού έλεγξε, διαπίστωσε ότι ένας 29χρονος οδηγούσε ένα μίνι λεωφορείο από τον δήμο Καρανσεμπές προς το Λούγκοϊ και κάποια στιγμή πέρασε στην αντίθετη κατεύθυνση και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα φορτηγό», ανέφερε τοπική εφημερίδα που μίλησε με το αρχηγείο της Αστυνομίας.

Αυτόπτης: «Έκανε ελιγμούς ήταν αδύνατον να προσπεράσει - Είδα έναν να βγαίνει όρθιος από το βαν»

Μάρτυρας της τραγωδίας λέει ότι ο Έλληνας οδηγός έκανε ελιγμούς "S" στο δρόμο. Ο νεαρός άνδρας που βρισκόταν δύο αυτοκίνητα πίσω από το μίνι λεωφορείο με Έλληνες υποστηρικτές, δήλωσε, επί τόπου, πώς αντιλήφθηκε τη στιγμή του ατυχήματος.

«Έκανε ελιγμούς S για να δει αν μπορούσε να προσπεράσει. Συνέχιζε να κοιτάζει. Κάποια στιγμή, προσπέρασε. Από εκεί που ήμουν εγώ, ήταν σαφές ότι δεν είχε καμία πιθανότητα (όχι – να προσπεράσει) ή τουλάχιστον ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Το κόκκινο φορτηγό ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Συνειδητοποίησε ενώ προσπερνούσε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του, προσπαθώντας να μπει στη λωρίδα του. Τη στιγμή που μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του, εξοστρακίστηκε πάνω στο κόκκινο φορτηγό», είπε ο μάρτυρας, ο οποίος ήταν αυτός που κάλεσε το 112. Ο μάρτυρας είπε ότι μετά το δυστύχημα, είδε έναν από τους επιζώντες να βγαίνει από το αυτοκίνητο στα πόδια του».

