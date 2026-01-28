ΠΑΟΚ: Γιατί οι οπαδοί προτίμησαν τη διαδρομή από Ρουμανία και ταξίδεψαν στον δρόμο-καρμανιόλα

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν από τη Θεσσαλονίκη με τελικό προορισμό το Λιόν της Γαλλίας -εκεί όπου ο «δικέφαλος» αντιμετωπίζει αύριο την ομώνυμη γαλλική ομάδα μιας και η UEFA αποφάσισε να μην αναβάλει το ματς- επέλεξαν τη διαδρομή από Ρουμανία για να γλιτώσουν τους ελέγχους.

Η συγκεκριμένη διαδρομή —μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας— αποτελεί εδώ και χρόνια συνήθη επιλογή για τις οδικές ευρωπαϊκές μετακινήσεις των οπαδών των Θεσσαλονικέων, καθώς πρόκειται για χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που επιτρέπει την αποφυγή πολύωρων αναμονών στα σύνορα κρατών εκτός ΕΕ, όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Βοσνία.

Έτσι, η παρέα των νεαρών από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και τις γύρω περιοχές, προτίμησαν να ακολουθήσουν τη διαδρομή αποκλειστικά μέσω ΕΕ και Σένγκεν,

που ήταν μέσω: Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Σλοβενίας, Ιταλίας, Γαλλίας

που δεν υπάρχουν έλεγχοι και δε χρειάζεσαι καν διαβατήριο.

Δρόμος-καρμανιόλα χωρίς νησίδα

Για κακή τους τύχη, ωστόσο, επέλεξαν τον συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος είναι από άποψη σημαντικότητας και φόρτου, ο αντίστοιχος άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι αδιανόητο εν έτει 2026 να μην υπάρχει σε εθνικό οδικό δίκτυο, τέτοιας κυκλοφορίας διαχωριστική νησίδα στη μέση.

Το εμπόριο της κεντρικής Ευρώπης, διακινείται από αυτόν τον δρόμο, όπου περνούν εκατομμύρια οχήματα, νταλίκες και δεν είναι καν αυτοκινητόδρομος, παρά θυμίζει επαρχιακό δρόμο.

Η Ρουμανία είναι χώρα-μέλος της ΕΕ και της Συνθήκης Σένγκεν, που σημαίνει ότι διασχίζεται σαν να περνάει κάποιος από νομό σε νομό της ίδιας χώρας, και όφειλε να έχει φτιάξει τουλάχιστον τον κεντρικό της αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με τους Ρουμάνους, ο συγκεκριμένος δρόμος είναι γνωστός για τα πολλά δυστυχήματα που έχουν συμβεί.

Διαβάστε επίσης