ΠΑΟΚ – Τροχαίο στη Ρουμανία: Γιατί δεν λειτούργησε το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Πολύς κόσμος αναρωτιέται για ποιον λόγο δεν ενεργοποιήθηκε το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας του μίνι λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ – Τι απαντά ο πολύπειρος δημοσιογράφος και ειδικός σε θέματα οδικής ασφάλειας, Τάκης Πουρναράκης

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Η Ελλάδα «πάγωσε» στο άκουσμα της είδησης του θανάτου επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Το μίνι λεωφορείο μαύρου χρώματος στο οποίο επέβαιναν οι φίλαθλοι, όλοι νεαρής ηλικίας, εξετράπη στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια προσπέρασης και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα, με τη σύγκρουση να είναι σφοδρότατη. Οι έξι από τους επιβάτες σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ, ακόμη ένας υπέκυψε στα βαριά του τραύματα κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο.

Οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών τραυματιών είναι αισιόδοξες, σύμφωνα με το μήνυμα που έλαβε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκη, η οποία επισκέφτηκε το βράδυ της Τρίτης (27/01) το νοσοκομείο.

Γιατί δεν λειτούργησε το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Πολύς κόσμος αναρωτιέται γιατί δεν λειτούργησε το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας του μίνι λεωφορείου ώστε να επιστρέψει στο δικό του ρεύμα μετά την προσπέραση που επιχείρησε να κάνει ο οδηγός, ο οποίος συγκαταλέγεται στα θύματα.

Ο πολύπειρος δημοσιογράφος και ειδικός σε θέματα οδικής ασφάλειας, Τάκης Πουρναράκης, απάντησε ότι το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί όταν ο οδηγός ενεργοποιεί το φλας, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Η συμπεριφορά αυτή δεν αποτελεί βλάβη ή αστοχία, αλλά συνειδητή επιλογή σχεδιασμού από τους κατασκευαστές.

Όταν ο οδηγός ανάβει το φλας, ο «εγκέφαλος» του οχήματος (η κεντρική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου) ερμηνεύει την ενέργεια ως σκόπιμη αλλαγή λωρίδας. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα υποβοήθησης λαμβάνει εντολή να απενεργοποιηθεί προσωρινά, ώστε να μην παρέμβει στο τιμόνι ή να προσπαθήσει να επαναφέρει το όχημα στη λωρίδα από την οποία ο οδηγός επιθυμεί να αποχωρήσει.

«Στο ξεκίνημα του πλάνου, η νταλίκα δεν φαίνεται. Ολοκληρώνοντας το προηγούμενο προσπέρασμα, έχει αποφασίσει το επόμενο. Όταν χάνεται η νταλίκα από το πλάνο, ο οδηγός του μίνι λεωφορείου έχει αποφασίσει το επόμενο προσπέρασμα. Δεν βλέπει σωστά, έχει αποφασίσει ότι “περνάω και τους άλλους, προλαβαίνω”.

Κοιτάξτε, υπολογίζω αυτήν την άσπρη διακεκομμένη γραμμή στα 2,5 μέτρα και το μήκος του 9θέσιου βαν. Το τονίζω αυτό, γιατί είναι 10 άνθρωποι μέσα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν είναι δεμένοι, δεν φορούν όλοι ζώνη ασφαλείας. Βλέπουμε στη σύγκρουση –ζητώ συγγνώμη από ανθρώπους που μπορεί να μην το έχουν παρατηρήσει– τα σώματα να πετάγονται έξω. Η νταλίκα εκεί έχει εξαφανιστεί, πλέον. Δεν φαίνεται τίποτα και έχει αποφασίσει ότι περνά.

Το mini bus κινείται με 85 χιλιόμετρα / ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης και το φορτηγό από απέναντι έρχεται με άλλα 80 χιλιόμετρα / ώρα· είναι 165 χιλιόμετρα / ώρα. Πέρα από τη σφοδρότητα, είναι 50 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Οι ταχύτητες είναι πολύ μεγάλες και οι αποστάσεις που διανύουμε, επίσης. Δεν μπορείς να αντιδράσεις. Πολλοί λένε “πήγαινε αφρενάριστος”. Δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις. Δεν μπορώ να αποκλείσω μία απόσπαση προσοχής», επεσήμανε ακόμη ο κ. Πουρναράκης.

«Υπάρχουν τρεις άνθρωποι που έχουν επιβιώσει. Πιθανότατα κάθονταν πίσω δεξιά, με βάση τη ροή ενέργειας από τη σύγκρουση. Αυτοί θα μας πουν αν υπάρχει κάτι άλλο. Ο οδηγός δεν έχει δει τη νταλίκα ότι έρχεται, έχει προαποφασίσει το προσπέρασμα και όταν συνειδητοποιεί το λάθος του, δεν προλαβαίνει να αντιδράσει, ούτε να φρενάρει.

Βλέπουμε το πλάνο καρέ – καρέ με την ύστερη γνώση, αλλά θα πρέπει να υπολογίσουμε την ανθρώπινη αντίδραση. Αν αφήσουμε το πλάνο να παίξει κανονικά, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.

Το ταξίδι είναι 15 ώρες στον δρόμο κατ’ ελάχιστον. Μέχρι εδώ, είναι 1.200 χιλιόμετρα. Ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη. Πήγαν Βουλγαρία, Ρουμανία και μετά είχαν Ουγγαρία, Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία. Τον κύκλο της Ευρώπης.

Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν νοικιάσει το βαν και δεν έχουν επαγγελματία οδηγό, κάνουν ροτέισον. Οδηγούν 15 ώρες. Με 9θέσιο βαν, είναι αδιανόητο (ας μη μιλήσουμε για προσπέραση)», συμπλήρωσε.

Σαμπαζιώτης: «Πιθανόν να μην είδε το όχημα λόγω κούρασης ή απειρίας»

Ο αναλυτής τροχαίων, Στάθης Σαμπαζιώτης, εκτίμησε ότι «πιθανόν να μην είδε το όχημα λόγω κούρασης ή απειρίας», μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Τυχαίνει να γνωρίζω τον δρόμο αυτόν, γιατί έχω περάσει από την Τιμισοάρα. Μπορεί και να τρόμαξε. Επίσης, νομίζω ότι κυκλοφορεί η άποψη από τους Ρουμάνους ότι το βανάκι ίσως ακούμπησε με το αυτοκίνητο που προσπερνά. Προσωπικά, δεν συμμερίζομαι αυτήν την άποψη. Το όχημα θα είχε άλλη τροχιά. Θα μάθουμε από τους μάρτυρες (σ.σ. τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ώρα μέσα στο μίνι λεωφορείο)», προσέθεσε.

