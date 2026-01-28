Τραγωδία στη Ρουμανία: Εκτός κινδύνου οι τρεις οπαδοί που τραυματίστηκαν στο δυστύχημα

Ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα όπου νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, μίλησε για την κατάσταση της υγείας τους.

Τραγωδία στη Ρουμανία: Εκτός κινδύνου οι τρεις οπαδοί που τραυματίστηκαν στο δυστύχημα
Σε σταθερή κατάσταση και χωρίς να εμπνέει ανησυχία η πορεία της υγείας τους νοσηλεύονται οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο δυστύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη στη Ρουμανία. Αυτό δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου στην Τιμισοάρα.

Σε δηλώσεις του στο Mega, ο Ντορέλ Σαντέσκ ανέφερε ότι ένας από τους τρεις τραυματίες είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα και τραύματα στον πνεύμονα.

Όπως διευκρίνισε, ο συγκεκριμένος ασθενής είναι σταθεροποιημένος, δεν βρίσκεται σε καταστολή και δεν έχει διασωληνωθεί, ωστόσο του χορηγείται οξυγόνο μέσω μάσκας.

Οι άλλοι δύο τραυματίες δεν φέρουν τραύματα που να προκαλούν ανησυχία. Ο ένας έχει τραυματιστεί στη λεκάνη, ενώ ο δεύτερος φέρει κακώσεις στη σπονδυλική στήλη.

Σήμερα η απόφαση για την μεταφορά τους στην Ελλάδα

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο μεταφοράς τους στην Ελλάδα, ο διευθυντής του νοσοκομείου σημείωσε ότι η απόφαση θα ληφθεί από τους γιατρούς σήμερα, Τετάρτη. Όπως ανέφερε, η θεραπεία θα μπορούσε να συνεχιστεί και στη Ρουμανία, ωστόσο θα πρέπει να εκτιμηθεί αν το ταξίδι ενδέχεται να επιβαρύνει την κατάστασή τους.

Στην Τιμισοάρα έφτασε και η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία, η οποία έχει ήδη επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον διευθυντή του νοσοκομείου.

