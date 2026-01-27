Ραγίζουν καρδιές στην Τούμπα: Παίκτες, Λουτσέσκου και φίλαθλοι αποχαιρετούν τα 7 «αετόπουλα»

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί τον χαμό 7 φιλάθλων του σε σοκαριστικό τροχαίο και οι ποδοσφαιριστές, ιθύνοντες, προπονητές και κόσμος θρηνούν σαν μια γροθιά έξω από το «σπίτι» της ομάδας, στη Τούμπα 

Δημήτρης Δρίζος

ΕΛΛΑΔΑ
1'
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και πένθους για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, προπονητής, ιθύνοντες και οι φίλαθλοι της ομάδας αποχαιρετούν έξω από το γήπεδο της Τούμπας τα επτά πιστά «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους καθ΄οδόν προς τη Γαλλία για να στηρίξουν την ελληνική ομάδα για την αναμέτρηση απέναντι στη Λιόν στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Μεταξύ άλλων το «παρών» έξω από το γήπεδο της Τούμπας για να αποδώσουν τιμές, έδωσαν οι Μαρία Γκοντσάρεβα, Χρήστος Καρυπίδης, Αντρέ Βιεϊρίνια και Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος, ενώ ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές ήταν ο εκ των αρχηγών της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

ΤΟΥΜΠΑ

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου αφήνει λουλούδια στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών της ομάδας

Eurokinissi Sports
ΤΟΥΜΠΑ
ΤΟΥΜΠΑ
Eurokinissi Sports

Όλοι είχαν λουλούδια ανά χείρας και τα τοποθέτησαν σε σημείο που έχουν τοποθετηθεί επίσης κεριά, κασκόλ και λουλούδια στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

[384104] Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΑΦΗΝΟΥΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΝΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗΣ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς αφήνει λουλούδια έξω από τη Τούμπα στη μνήμη των 7 αδικοχαμένων φιλάθλων της ομάδας

Eurokinissi Sports
ΤΟΥΜΠΑ
ΤΟΥΜΠΑ

Η αντιπροσωπεία των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ απέθεσε μια ανθοδέσμη για λογαριασμό της οικογένειας Σαββίδη.

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΟΥΜΠΑ

