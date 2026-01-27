Ώρες αγωνίας για τις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Υπάρχουν ανατροπές»

Ώρες αγωνίας συνεχίζουν να βιώνουν οι οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ, που βρίσκονταν στο minivan που κυριολεκτικά διαλύθηκε στην Ρουμανία, καθώς οι πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών αλλά και την ταυτότητα των οπαδών φαίνεται να παραμένουν αποσπασματικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντιφατικές.

Η αβεβαιότητα κυριαρχεί, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν μια καθαρή εικόνα, την ώρα που οι συγγενείς περιμένουν με κομμένη την ανάσα κάθε νεότερη ενημέρωση.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης μιλώντας στο Newsbomb.gr «όσο περνά η ώρα η εικόνα θολώνει», υπογραμμίζοντας τη δυσκολία του να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα σε αυτή τη φάση.

«Εδώ δεν ξέρουμε τίποτε», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς και πως «υπάρχουν ανατροπές» στις πληροφορίες που φτάνουν. Τόνισε πάντως, ότι δεν μπορεί να γνωρίζει ο ίδιος τι ακριβώς ξέρουν οι οικογένειες.

Χαρακτηριστικός είναι το γεγονός ότι ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε ένα από τα παιδιά που ήταν στο βαν και το οποίο νωρίτερα θεωρούνταν νεκρό. Όπως είπε, «ένα παιδί που θεωρούσαμε νεκρό, φαίνεται ότι έχει τελικά τις αισθήσεις του».

Οι ώρες που περνούν είναι εξαιρετικά δύσκολες για όλους. Οι σκέψεις όλων παραμένουν στις οικογένειες, που περιμένουν με πόνο, φόβο αλλά και ελπίδα, να μάθουν την αλήθεια για τους ανθρώπους τους.

