UEFA για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ»

Η ανακοίνωση της UEFA, μέσω των social media, για το δυστύχημα στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Η UEFA εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, τονίζοντας ότι στέκεται δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ που θρηνεί τον χαμό επτά οπαδών, στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Η ανάρτηση της UEFA αναφέρει:

«Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ σε αυτές τις στιγμές θλίψης. Ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους όσους επλήγησαν από αυτό το τραγικό δυστύχημα».

