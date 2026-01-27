UEFA για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ»

Η UEFA εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, τονίζοντας ότι στέκεται δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ που θρηνεί τον χαμό επτά οπαδών, στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Η ανάρτηση της UEFA αναφέρει:

«Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ σε αυτές τις στιγμές θλίψης. Ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους όσους επλήγησαν από αυτό το τραγικό δυστύχημα».