ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα με Λουτσέσκου και τους αρχηγούς - «Αδέρφια ζείτε»

Λουλούδια και κεριά έξω από το γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη αφήνουν από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (27/1) πολίτες για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο τραγικό πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.

Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής έχουν κρεμάσει κασκόλ του ΠΑΟΚ στα κάγκελα έξω από το γήπεδο της Τούμπας.

Το βράδυ της Τρίτης (27/1) βρέθηκε στο σημείο και η ομάδα του Δικέφαλου. Συγκεκριμένα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Αντελίνιο Βιεϊρίνια, οι αρχηγοί Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον και Κεντζιόρα, μαζί με μέλη της διοίκησης πήγαν στο σημείο με λουλούδια στα χέρια, τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων.

Αρκετοί φίλαθλοι βρίσκονταν επίσης εκεί, δημιουργώντας μια άκρως συγκινητική ατμόσφαιρα, όταν φώναξαν «ΠΑΟΚ σ'αγαπώ και όταν θα πεθάνω, θέλω τον Δικέφαλο στον τάφο μου επάνω» και «Αδέρφια ζείτε».

