Τραγωδία στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ: Βίντεο σοκ από τη στιγμή του τροχαίου - Σκληρές εικόνες

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας.

Το μίνι λεωφορείο, που μετέφερε δέκα οπαδούς του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα προς τη Γαλλία, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο DN6 - E70.

Κοντά στην πόλη Λουγκοτζέλουλ, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Λούγκοϊ, το μίνι λεωφορείο προσπέρασε άλλο όχημα και κατά την προσπάθεια επανόδου στη λωρίδα του συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση και προσέκρουσε σε φορτηγό.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ο οδηγός του μίνι λεωφορείου. Τρία άτομα τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων σε πολύ σοβαρή κατάσταση, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ.

Δείτε τη στιγμή του τροχαίου (προσοχή σκληρές εικόνες):

