Τραγωδία σε τροχαίο στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ - 7 νεκροί - Βίντεο σοκ από την σύγκρουση

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους -σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες- σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με την κατάσταση του ενός να κρίνεται ως σοβαρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ρουμανική ιστοσελίδα digi24.ro, το δυστύχημα -στο οποίο εμπλέκονται φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία- σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 στη Ρουμανία.

Όπως μεταδίδουν ρουμανικά Μέσα ενημέρωσης, στο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά 4 αυτοκίνητα: Ένα φορτηγό, ένα mini bus και ακόμη δύο αυτοκίνητα. Στο μικρό λεωφορείο που φάνηκε ότι συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, επέβαιναν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που προερχόμενοι από την Ελλάδα μετακινούνταν μέσω του αυτοκινητοδρόμου της Ρουμανίας προς τη Γαλλία για τον σημερινό αγώνα της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη με τη Λιόν στη Γαλλία.

Δείτε σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή του φρικτού τροχαίου:

Το μικρό λεωφορείο που ενεπλάκη στο τραγικό συμβάν, ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Λιόν της Γαλλίας, όπου την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται εναντίον της γαλλικής ομάδας στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Διαβάστε επίσης