Super 3 για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες»
Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος οπαδών του Άρη, Super 3, εξέδωσε ανακοίνωση για το δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ.
Οι οργανωμένοι οπαδοί των «κίτρινων» υπογραμμίζουν ότι: «Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς».
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο SUPER 3:
«Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά. Πολλές νέες ζωές χάθηκαν άδικα και βίαια, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους και ανθρώπους που δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη βαθιά μας συμπαράσταση στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων.
Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς.
Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε».
