Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ για το τραγικό δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φιλάθλους στη Ρουμανία

Σε σοκ βρίσκεται η ελληνική και η ευρωπαϊκή κοινότητα μετά την τραγική είδηση για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, το οποίο είχε ως τραγικό απολογισμό επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες που ταξίδευαν στη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Λιόν.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ είναι επίσης σε σοκ, έχοντας μια πρώτη αντίδραση, ζητώντας ψυχραιμία και προσοχή σε όσα μεταδίδονται.

«Σας παρακαλώ να υπάρχει ψυχραιμία και να μη μεταδίδονται πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν πανικό... Είμαστε σε επαφές με τις αρχές... Θα ενημερώνεστε για οτιδήποτε έχουμε», ανέφεραν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.

