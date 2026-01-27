Ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι: «Νεκροί οι επτά από τους 10 επιβαίνοντες του ελληνικού βαν»

Το Newsbomb.gr επικοινώνησε με την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι κι επιβεβαίωσε ότι στο τροχαίο δυστύχημα που ενεπλάκη ένα βαν, ήταν Έλληνες πολίτες που ταξίδευαν από τη Θεσσαλονίκη.

Το γραφείο Τύπου της Πρεσβείας αναφέρει ότι υπάρχουν επτά νεκροί μεταξύ των 10 επιβαινόντων του μίνι βαν που είχε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας για το ματς του «δικέφαλου του Βορρά» για το Europa League.

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί αεροπορικώς κλιμάκιο της Πρεσβείας, με επικεφαλής τον Έλληνα πρόξενο, καθώς η απόσταση από το Βουκουρέστι μέχρι την Τιμισοάρα είναι περίπου επτά ώρες οδικώς.

