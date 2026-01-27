Μητσοτάκης: Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το δυστύχημα με τους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Τα συλλυπητήρια του πρωθυπουργού στους συγγενείς των θυμάτων και οι ευχές στους τραυματίες για ανάρρωση

Βαθιά συγκλονισμένος για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, με τους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ, εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα social media.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ενώ παράλληλα ευχήθηκε οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τροχαίο δυστύχημα

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.
Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους».

