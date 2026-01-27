Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Ημαθίας: «Οι τρεις νεκροί είναι από την περιοχή μας»

Νεότερες πληροφορίες γνωστοποιούνται συνεχώς για το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ - με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για επτά νεκρούς-, οι οποίοι με βαν ταξίδευαν προς τη Γαλλία για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Λυών για την 8η αγωνιστική του Europa League.

O δήμαρχος της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, Παναγιώτης Γκυρίνης, μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έφτασαν σε εκείνον, τρεις εκ των νεκρών, έχουν καταγωγή από την περιοχή.

«Με μια πολύ μικρή επιφύλαξη τρεις Αλεξανδρινοί είναι νεκροί. Δεν γνωρίζω ποιοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως το μοιραίο βαν δεν ξεκίνησε από την Αλεξάνδρεια αλλά από κάποια άλλη περιοχή.

