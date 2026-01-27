Τραγωδία στη Ρουμανία: Ανείπωτος θρήνος - Κάτω των 30 ετών οι 7 νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους το μέγεθος της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στη Ρουμανία με επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr οι ηλικίες των θυμάτων είναι κάτω των 30 ετών, σε μια τραγωδία που έχει σοκάρει όλη τη χώρα.

Οι 3 εκ των άτυχων οπαδών είχαν καταγωγή από την Αλεξάνδρεια ενώ οι άλλοι από την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

https://www.instagram.com/reel/DUBCdVWAA3N/

Όπως μεταδίδουν ρουμανικά Μέσα ενημέρωσης, στο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά 4 αυτοκίνητα: Ένα φορτηγό, ένα mini bus και ακόμη δύο αυτοκίνητα. Στο μικρό λεωφορείο που φάνηκε ότι συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, επέβαιναν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που προερχόμενοι από την Ελλάδα μετακινούνταν μέσω του αυτοκινητοδρόμου της Ρουμανίας προς τη Γαλλία για τον αγώνα που πρόκειται να δώσει την Πεμπτη η ομάδα της Θεσσαλονίκης με τη Λιόν στη Γαλλία.

Η Αστυνομική Διεύθυνση της κομητείας Τιμίς της Ρουμανίας όπου έγινε το δυστύχημα ανέφερε:

«Η αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο, όπου διαπίστωσε ότι ο 29χρονος οδηγός του μίνι βαν, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Καρανσεμπές προς το Λουγκόι, επιχείρησε να προσπεράσει άλλο όχημα, αλλά εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό μεγάλων αποστάσεων που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι (ο οδηγός του μίνι βαν και έξι επιβάτες), ενώ τραυματίστηκαν τρεις ακόμη επιβάτες του μίνι λεωφορείου», ανέφερε η δήλωση, ενώ διευκρινίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ήταν άνδρες.

Διαβάστε επίσης