Χωρίς φιλάθλους του ΠΑΟΚ η εξέδρα των φιλοξενούμενων με Λιόν - Η απόφαση των οργανωμένων

Σε μια σπουδαία και επιβεβλημένη κίνηση προχώρησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η UEFA για μία ακόμα φορά έβαλε το καλεντάρι πάνω από τον ανθρώπινο πόνο και δεν συζήτησε καν το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα με τη Λιόν.

Έτσι, το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη σκιά της ανείπωτης τραγωδίας και της απώλειας επτά οπαδών του Δικεφάλου.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν έμειναν εκεί, καθώς με απόφασή τους η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Λιόν θα μείνει κλειστή την Πέμπτη (29/1) σε ένδειξη πένθους.

Άλλωστε πολλά πούλμαν έχουν πάρει ήδη τον δρόμο της επιστροφής στην Ελλάδα.

