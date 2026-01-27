Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

Η τραγική είδηση για το δυστύχημα στη Ρουμανία που στέρησε τη ζωή σε 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ, συγκλόνισε τους πάντες. Ειδικά τα «αδέρφια» τους στην εξέδρα, με τα οποία προγραμμάτιζαν να τραγουδούν μαζί το βράδυ της Πέμπτης στον αγώνα με την Λιόν.

Οι φίλαθλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης είναι συντετριμμένοι όπως είναι λογικό. Πολλοί εξ αυτών που έκαναν το ταξίδι για τη Γαλλία, αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω. Αυτό συνέβη με αρκετά πούλμαν που ήταν στο δρόμο, είτε στη Ρουμανία, είτε στην Ουγγαρία.

Το ποδόσφαιρο πλέον δεν έχει σημασία και το μυαλό όλων είναι στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων.

Μεσίστιες σημαίες στην Τούμπα

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ έχει βυθιστεί στο πένθος κι αυτό φαίνεται από τη βάση της ομάδας. Το γήπεδο της Τούμπας. Εκεί οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους για την τραγωδία της Ρουμανίας.