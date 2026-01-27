Τα πρώτα λόγια του Λουτσέσκου για τους φίλους του ΠΑΟΚ: «Τεράστια τραγωδία, απέραντη θλίψη»

Η θλίψη είναι απέραντη. Δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Πέρα από τα συναισθήματα των φιλάθλων που νιώθουν σαν συγγενείς, υπάρχουν και οι οικογένειες των ανθρώπων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Λουτσέσκου 

Newsbomb

Τα πρώτα λόγια του Λουτσέσκου για τους φίλους του ΠΑΟΚ: «Τεράστια τραγωδία, απέραντη θλίψη»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ρουμάνικο μέσο μίλησε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου για το σοκαριστικό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή επτά φιλάθλων της ελληνικής ομάδας και έχει βυθίσει στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα Gazeta Sporturilor έκανε λόγο για τεράστια τραγωδία και για μια απέραντη θλίψη που επικρατεί.

Τόνισε επίσης πως η οικογένεια του ΠΑΟΚ θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων και θα νιώσουν πως έχουν μια μεγάλη οικογένεια δίπλα τους.

Πράγματι, πρόκειται για μια τραγωδία, μια τεράστια τραγωδία. Πιθανότατα, στη Ρουμανία μια τέτοια κατάσταση δεν γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο όπως εδώ. Όμως ο ΠΑΟΚ είναι κάτι το ξεχωριστό. Όλοι όσοι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θεωρούν τους εαυτούς τους μέλη μιας μεγάλης οικογένειας.

Όταν συμβαίνει μια τέτοια τραγωδία, σε συναισθηματικό επίπεδο γίνεται αισθητή σε τεράστιο βαθμό. Ακόμη ζούμε με τα συναισθήματα στο μέγιστο. Η θλίψη είναι απέραντη. Δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Πέρα από τα συναισθήματα των φιλάθλων που νιώθουν σαν συγγενείς, υπάρχουν και οι οικογένειες των ανθρώπων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα», ανέφερε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι και λυπάμαι πάρα πολύ για όσα περνούν αυτή τη στιγμή. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, είναι κρίμα αυτό που συνέβη

Οι τραγωδίες υπάρχουν, είναι παρούσες κάθε στιγμή σε αυτόν τον κόσμο. Η ιστορία είναι γεμάτη τραγωδίες. Όλοι πρέπει να έχουν τη δύναμη να προχωρήσουν μπροστά και εμείς οφείλουμε να τους στηρίξουμε από κάθε άποψη. Πρέπει να νιώσουν ότι υπάρχει δίπλα τους μια μεγάλη οικογένεια, που μπορεί να τους βοηθήσει να συνεχίσουν. Με κάποιον τρόπο, πρέπει να προχωρήσουμε», ήταν τα λόγια του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:18LIFESTYLE

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο «σπάει» ρεκόρ με την 7η υποψηφιότητά του στα βραβεία BAFTA

21:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ»

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία:«Το βανάκι έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και δύο ακόμα άτομα - Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

20:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα πρώτα λόγια του Λουτσέσκου για την τραγωδία με φίλους του ΠΑΟΚ: «Τεράστια τραγωδία, απέραντη θλίψη, οι καρδιές μας είναι μαζί με τις οικογένειές τους»

20:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα με Λουτσέσκου και τους αρχηγούς - «Αδέρφια ζείτε»

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ - Οι πρώτες εικόνες από τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο

20:21ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική πόλο γυναικών: Η Ελλάδα διέλυσε τη Γαλλία και προκρίθηκε στη 2η Φάση του Ευρωπαϊκού

20:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χωρίς φιλάθλους του ΠΑΟΚ η εξέδρα των φιλοξενούμενων με Λιόν - Η απόφαση των οργανωμένων

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Σοβαρή η κατάσταση των δύο τραυματιών - Επί τόπου η πρέσβης

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

20:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γκάλης για δυστύχημα φιλάθλων του ΠΑΟΚ: Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι

20:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Κομμώτρια σέρνει από την κουκούλα 15χρονη πελάτισσα επειδή δεν πλήρωσε

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ραγίζει καρδιές η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ: «Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει»

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρολόι της Αποκάλυψης 2026: Πιο κοντά από ποτέ στα μεσάνυχτα - Πόσο απέχουμε από τον όλεθρο

19:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» και δύο στελέχη

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προειδοποίηση Πεζεσκιάν στην Σαουδική Αραβία για τις απειλές από ΗΠΑ

19:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για εργατικά δυστυχήματα: Υποκριτική η στάση της αντιπολίτευσης μετά την τραγωδία στη «Βιολάντα»

19:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Η σκέψη μας είναι στον ΠΑΟΚ - Το μυαλό μου πήγε στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ - Οι πρώτες εικόνες από τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ-Σκληρές εικόνες

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τραγωδία με νεκρό βρέφος μόλις τριών μηνών

19:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» και δύο στελέχη

17:44ΚΟΣΜΟΣ

«Όλα τέλειωσαν σε κλάσματα δευτερολέπτου»: Πραγματογνώμων εξηγεί γιατί το mini bus με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έστριψε αριστερά και συγκρούστηκε μετωπικά με τη νταλίκα

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία:«Το βανάκι έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Σοβαρή η κατάσταση των δύο τραυματιών - Επί τόπου η πρέσβης

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

20:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χωρίς φιλάθλους του ΠΑΟΚ η εξέδρα των φιλοξενούμενων με Λιόν - Η απόφαση των οργανωμένων

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Κομμώτρια σέρνει από την κουκούλα 15χρονη πελάτισσα επειδή δεν πλήρωσε

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Μύριζε τόσο καιρό υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα», λέει η μητέρα της αδικοχαμένης Ελένης

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ραγίζει καρδιές η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ: «Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει»

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενη δεν πήγε για δουλειά στη μοιραία βάρδια την τελευταία στιγμή γιατί αρρώστησε το παιδί της

17:32ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Τραγωδία στη Ρουμανία με 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ - Όλες οι δραματικές εξελίξεις

19:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

19:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα πιθανολογικά μετεωγράμματα για τις καταιγίδες στην Αθήνα - Η πρόβλεψη Κολυδά

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και δύο ακόμα άτομα - Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ