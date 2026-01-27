Τα πρώτα λόγια του Λουτσέσκου για τους φίλους του ΠΑΟΚ: «Τεράστια τραγωδία, απέραντη θλίψη»

Σε ρουμάνικο μέσο μίλησε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου για το σοκαριστικό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή επτά φιλάθλων της ελληνικής ομάδας και έχει βυθίσει στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα Gazeta Sporturilor έκανε λόγο για τεράστια τραγωδία και για μια απέραντη θλίψη που επικρατεί.

Τόνισε επίσης πως η οικογένεια του ΠΑΟΚ θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων και θα νιώσουν πως έχουν μια μεγάλη οικογένεια δίπλα τους.

Πράγματι, πρόκειται για μια τραγωδία, μια τεράστια τραγωδία. Πιθανότατα, στη Ρουμανία μια τέτοια κατάσταση δεν γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο όπως εδώ. Όμως ο ΠΑΟΚ είναι κάτι το ξεχωριστό. Όλοι όσοι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θεωρούν τους εαυτούς τους μέλη μιας μεγάλης οικογένειας.

Όταν συμβαίνει μια τέτοια τραγωδία, σε συναισθηματικό επίπεδο γίνεται αισθητή σε τεράστιο βαθμό. Ακόμη ζούμε με τα συναισθήματα στο μέγιστο. Η θλίψη είναι απέραντη. Δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Πέρα από τα συναισθήματα των φιλάθλων που νιώθουν σαν συγγενείς, υπάρχουν και οι οικογένειες των ανθρώπων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα», ανέφερε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι και λυπάμαι πάρα πολύ για όσα περνούν αυτή τη στιγμή. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, είναι κρίμα αυτό που συνέβη

Οι τραγωδίες υπάρχουν, είναι παρούσες κάθε στιγμή σε αυτόν τον κόσμο. Η ιστορία είναι γεμάτη τραγωδίες. Όλοι πρέπει να έχουν τη δύναμη να προχωρήσουν μπροστά και εμείς οφείλουμε να τους στηρίξουμε από κάθε άποψη. Πρέπει να νιώσουν ότι υπάρχει δίπλα τους μια μεγάλη οικογένεια, που μπορεί να τους βοηθήσει να συνεχίσουν. Με κάποιον τρόπο, πρέπει να προχωρήσουμε», ήταν τα λόγια του Ραζβάν Λουτσέσκου.