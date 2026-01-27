Δυστύχημα με φιλάθλους ΠΑΟΚ: Λουλούδια, κεριά και κασκόλ αφήνουν κάτοικοι στο γήπεδο της Τούμπας

Κάτοικοι της περιοχής αφήνουν κεριά, κασκόλ και λουλούδια έξω από το γήπεδο της Τούμπας

Λουλούδια και κεριά έξω από το γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκης αφήνουν πολίτες για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.

Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής έχουν κρεμάσει κασκόλ του ΠΑΟΚ στα κάγκελα έξω από το γήπεδο της Τούμπας.

ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗΣ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

Με απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ οι σημαίες έξω από το γήπεδο της Τούμπας κυματίζουν μεσίστιες.

