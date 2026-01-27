Δυστύχημα με φιλάθλους ΠΑΟΚ: Λουλούδια, κεριά και κασκόλ αφήνουν κάτοικοι στο γήπεδο της Τούμπας
Φόρο τιμής στα θύματα του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία
Λουλούδια και κεριά έξω από το γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκης αφήνουν πολίτες για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.
Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής έχουν κρεμάσει κασκόλ του ΠΑΟΚ στα κάγκελα έξω από το γήπεδο της Τούμπας.
Με απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ οι σημαίες έξω από το γήπεδο της Τούμπας κυματίζουν μεσίστιες.
