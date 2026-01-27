Ήταν 4 Οκτωβρίου 1999, όταν έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ άφησαν την τελευταία τους πνοή σε τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, επιστρέφοντας από την Αθήνα, όπου είχαν πάει για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Οι Χαράλαμπος Ζαπουνίδης (20 ετών), Δημήτριος Ανδρεαδάκης (25 ετών), Χριστίνα Τζιόβα (18 ετών), Αναστάσιος Θέμελης (22 ετών), Γεώργιος Γκανάτσιος (22 ετών) και Κυριάκος Λαζαρίδης (17 ετών) πλήρωσαν με τη ζωή τους την αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ.

01 03 Στις 4 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 24 χρόνια από εκείνο το τραγικό ξημέρωμα, όπου έξι νεαρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Πηγή: EUROKINISSI 02 03 Στις 4 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 24 χρόνια από εκείνο το τραγικό ξημέρωμα, όπου έξι νεαρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Πηγή: EUROKINISSI 03 03 Στις 4 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 24 χρόνια από εκείνο το τραγικό ξημέρωμα, όπου έξι νεαρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Πηγή: EUROKINISSI

Οι έξι, επέβαιναν σε πούλμαν που μεταφέρει οπαδούς του ΠΑΟΚ από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη (είχαν πάει στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με τον Παναθηναϊκό) και εκινείτο στην εθνική οδό στο ύψος των Τεμπών.

Δύο χιλιόμετρα πριν από τα διόδια, ο οδηγός του πούλμαν κάνει προσπέραση σε προπορευόμενο όχημα, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα και το μοιραίο δεν αργεί να γίνει. Η σύγκρουση με φορτηγό ήταν σφοδρή και έξι νέα παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο.

Νεκρός ανασύρθηκε από το όχημα του και ο οδηγός του φορτηγού, ο Αστέριος Αγκζιώτης 68 χρόνων, ανεβάζοντας σε εφτά τον αριθμό των θυμάτων της τραγωδίας, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως υπήρξαν και 33 τραυματίες οι οποίοι είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο της Λάρισας.

