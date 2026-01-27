Τραγωδία με φιλάθλους ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της Λιόν
Θα αποδοθεί φόρος τιμής κατά τη διάρκεια του αγώνα Λιόν - ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου στο στάδιο Groupama» τονίζεται στην ανακοίνωση των Γάλλων στα social media.
Η Λιόν εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, αναφέροντας πως κατά την διάρκεια της αναμέτρησης των δύο ομάδων - που όπως ανακοινώθηκε θα πραγματοποιηθεί κανονικά - θα αποδοθεί φόρος τιμής στα θύματα της τραγωδίας.
«Η Λιόν εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ μετά την τραγική απώλεια αρκετών οπαδών του σε τροχαίο ατύχημα την Τρίτη. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες που αυτή τη στιγμή αναρρώνουν. Θα αποδοθεί φόρος τιμής κατά τη διάρκεια του αγώνα Λιόν - ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου στο στάδιο Groupama» τονίζεται στην ανακοίνωση των Γάλλων στα social media.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ταξίδευαν με μίνι βαν προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την 8η και τελευταία αναμέτρηση της League Phase του Europa League μεταξύ ΠΑΟΚ και Λιόν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.