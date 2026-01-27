Τραγωδία με φιλάθλους ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της Λιόν

Η Λιόν εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, αναφέροντας πως κατά την διάρκεια της αναμέτρησης των δύο ομάδων - που όπως ανακοινώθηκε θα πραγματοποιηθεί κανονικά - θα αποδοθεί φόρος τιμής στα θύματα της τραγωδίας.

«Η Λιόν εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ μετά την τραγική απώλεια αρκετών οπαδών του σε τροχαίο ατύχημα την Τρίτη. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες που αυτή τη στιγμή αναρρώνουν. Θα αποδοθεί φόρος τιμής κατά τη διάρκεια του αγώνα Λιόν - ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου στο στάδιο Groupama» τονίζεται στην ανακοίνωση των Γάλλων στα social media.

L'Olympique Lyonnais présente ses sincères condoléances au PAOK suite à la disparition tragique de plusieurs de ses supporters dans un accident de la route ce mardi. Toutes les pensées vont également vers les blessés qui luttent actuellement. Un hommage sera rendu lors du match… https://t.co/0lC2ihW5my — Olympique Lyonnais (@OL) January 27, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ταξίδευαν με μίνι βαν προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την 8η και τελευταία αναμέτρηση της League Phase του Europa League μεταξύ ΠΑΟΚ και Λιόν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.

Διαβάστε επίσης