Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ-Σκληρές εικόνες

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το φονικό τροχαίο στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους ενώ ταξίδευαν προς τη Γαλλία για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Λιόν στο πλαίσιο του Europa League.

Το δυστύχημα έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του συλλόγου, με τις λεπτομέρειες να έρχονται σταδιακά στο φως.

Ρουμανική ιστοσελίδα έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας, το οποίο καταγράφει τη μοιραία σύγκρουση από την αντίθετη πλευρά του δρόμου.

Στο υλικό φαίνεται η στιγμή που το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούεται μετωπικά με φορτηγό, αποτυπώνοντας με ωμό τρόπο τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και το μέγεθος της καταστροφής.

