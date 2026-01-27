LIVEBLOG: Τραγωδία στη Ρουμανία με 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ - Όλες οι δραματικές εξελίξεις

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους -σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες- σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με την κατάσταση του ενός να κρίνεται ως σοβαρή.

Όπως μεταδίδουν ρουμανικά Μέσα ενημέρωσης, στο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά 4 αυτοκίνητα: Ένα φορτηγό, ένα mini bus και ακόμη δύο αυτοκίνητα.

Στο μικρό λεωφορείο που φάνηκε ότι συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, επέβαιναν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που προερχόμενοι από την Ελλάδα μετακινούνταν μέσω του αυτοκινητοδρόμου της Ρουμανίας προς τη Γαλλία για τον σημερινό αγώνα της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη με τη Λιόν στη Γαλλία.

