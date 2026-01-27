ΠΑΟΚ: Οι αναρτήσεις των ποδοσφαιριστών για τα «αετόπουλα» - «Τους πήρε η αγάπη τους για εσένα»

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί τον χαμό 7 φιλάθλων του μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία 

Newsbomb

ΠΑΟΚ: Οι αναρτήσεις των ποδοσφαιριστών για τα «αετόπουλα» - «Τους πήρε η αγάπη τους για εσένα»

ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗΣ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. 

Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ραγίζουν καρδιές οι αναρτήσεις των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, Ελλήνων και ξένων για την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου όταν μίνι βαν που μετέφερε φιλάθλους της ομάδας συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα 7 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις να νοσηλεύονται στη Ρουμανία, εκτός κινδύνου.

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στη δυσμενή θέση να αποχαιρετήσουν ανθρώπους που πανηγύριζαν τα γκολ τους, χαίρονταν με τις νίκες τους, τους ακολουθούσαν σε εσωτερικό και εξωτερικό με ανιδιοτέλεια και φώναζαν δυνατά τα ονόματά τους και πλέον δεν θα βρίσκονται στις εξέδρες και στα πέταλα της Τούμπας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ποδοσφαιριστές, ο καθένας με το δικό του τρόπο, αποχαιρέτησαν τα επτά «αετόπουλα».

Ιδιαίτερα συγκινητικό είναι το ποστάρισμα του Δημήτρη Πέλκα, εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ που έγραψε «Τους πήρε η αγάπη τους για εσένα».

Πέλκας

«Αδέρφια μας εκεί ψηλά που ζείτε», έγραψε ο Γιάννης Μιχαηλίδης με αφορμή το σύνθημα για την τραγωδία στα Τέμπη, στις 4/10/99.

Μιχαηλίδης

Δείτε ορισμένες από τις αναρτήσεις:

Ζίβκοβιτς
Ντεσπόντοφ

Κένι

Λόβρεν
Μεϊτέ

Τσιφτσής

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:50ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Διαλεκτάκης: Ο Ρεθυμνιώτης που παραδίδει μαθήματα ζωής και κατέκτησε τον κόσμο πάνω σε ένα αμαξίδιο

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε τρύπα σε σωλήνες προπανίου - Στον εισαγγελέα την Τετάρτη οι συλληφθέντες

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες Αρχές»

22:41ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΣ ΠΑΟΚ: Αίτημα αναβολής όλων των αγώνων μέχρι την Κυριακή

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Το μοναχικό επιχειρηματικό στοίχημα και η «μαύρη τρύπα» στα οικονομικά των Σάσεξ

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Ξεψύχησε οπαδός όταν έμαθε για την τραγωδία στη Ρουμανία

22:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Οι αναρτήσεις των ποδοσφαιριστών για τα «αετόπουλα» - «Τους πήρε η αγάπη τους για εσένα»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Μισοί» οι «πράσινοι» ενόψει Ρόμα, πρόβλημα και με Πελίστρι

22:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τροχαίο για τον Κόλο Μουανί, διέλυσε τη Ferrari του - Δείτε φωτογραφίες

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Βουβός θρήνος στην Τούμπα: Με πανό «Καλό παράδεισο, αδέρφια» μπήκαν στη Θύρα 4 οι οπαδοί

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «χάθηκαν» οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ στο τροχαίο στη Ρουμανία: Η προσπέραση και ο δρόμος καρμανιόλα

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Αριζόνα: Νέος πυροβολισμός πολίτη από συνοριοφύλακα - Nοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζουν καρδιές στην Τούμπα: Παίκτες, Λουτσέσκου και φίλαθλοι αποχαιρετούν τα 7 «αετόπουλα»

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

21:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανατριχίλα στην Τούμπα με Λουτσέσκου, αρχηγούς και κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

21:18LIFESTYLE

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο «σπάει» ρεκόρ με την 7η υποψηφιότητά του στα βραβεία BAFTA

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες αγωνίας για τις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Υπάρχουν ανατροπές» στις πληροφορίες λέει ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Ξεψύχησε οπαδός όταν έμαθε για την τραγωδία στη Ρουμανία

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες αγωνίας για τις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Υπάρχουν ανατροπές» στις πληροφορίες λέει ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

17:44ΚΟΣΜΟΣ

«Όλα τέλειωσαν σε κλάσματα δευτερολέπτου»: Πραγματογνώμων εξηγεί γιατί το mini bus με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έστριψε αριστερά και συγκρούστηκε μετωπικά με τη νταλίκα

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία:«Το βανάκι έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Βουβός θρήνος στην Τούμπα: Με πανό «Καλό παράδεισο, αδέρφια» μπήκαν στη Θύρα 4 οι οπαδοί

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ - Οι πρώτες εικόνες από τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ-Σκληρές εικόνες

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζουν καρδιές στην Τούμπα: Παίκτες, Λουτσέσκου και φίλαθλοι αποχαιρετούν τα 7 «αετόπουλα»

19:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» και δύο στελέχη

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «χάθηκαν» οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ στο τροχαίο στη Ρουμανία: Η προσπέραση και ο δρόμος καρμανιόλα

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

21:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανατριχίλα στην Τούμπα με Λουτσέσκου, αρχηγούς και κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τραγωδία με νεκρό βρέφος μόλις τριών μηνών

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

20:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χωρίς φιλάθλους του ΠΑΟΚ η εξέδρα των φιλοξενούμενων με Λιόν - Η απόφαση των οργανωμένων

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Κομμώτρια σέρνει από την κουκούλα 15χρονη πελάτισσα επειδή δεν πλήρωσε

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Γιατί οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ επέλεξαν τη διαδρομή μέσω Ρουμανίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ