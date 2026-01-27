ΠΑΟΚ: Οι αναρτήσεις των ποδοσφαιριστών για τα «αετόπουλα» - «Τους πήρε η αγάπη τους για εσένα»

ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗΣ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

Ραγίζουν καρδιές οι αναρτήσεις των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, Ελλήνων και ξένων για την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου όταν μίνι βαν που μετέφερε φιλάθλους της ομάδας συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα 7 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις να νοσηλεύονται στη Ρουμανία, εκτός κινδύνου.

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στη δυσμενή θέση να αποχαιρετήσουν ανθρώπους που πανηγύριζαν τα γκολ τους, χαίρονταν με τις νίκες τους, τους ακολουθούσαν σε εσωτερικό και εξωτερικό με ανιδιοτέλεια και φώναζαν δυνατά τα ονόματά τους και πλέον δεν θα βρίσκονται στις εξέδρες και στα πέταλα της Τούμπας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ποδοσφαιριστές, ο καθένας με το δικό του τρόπο, αποχαιρέτησαν τα επτά «αετόπουλα».

Ιδιαίτερα συγκινητικό είναι το ποστάρισμα του Δημήτρη Πέλκα, εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ που έγραψε «Τους πήρε η αγάπη τους για εσένα».

«Αδέρφια μας εκεί ψηλά που ζείτε», έγραψε ο Γιάννης Μιχαηλίδης με αφορμή το σύνθημα για την τραγωδία στα Τέμπη, στις 4/10/99.

Δείτε ορισμένες από τις αναρτήσεις:

