Τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ - Οι πρώτες εικόνες από τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο

Οι πρώτες στίγμες από τη διακομιδή των τραυματιών σε νοσοκομείο της Ρουμανίας

Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στη Ρουμανία. Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν με μίνι βαν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν από κοντά αναμέτρηση της ομάδας τους έχασαν τη ζωή τους όταν το φορτηγό που τους μετέφερε συγκρούστηκε σφοδρά με νταλίκα.

Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τους δύο να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο τρίτος φέρει πιο ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με τον Γιώργο Καραμήτρο, Έλληνα κάτοικο της Τιμισοάρα που μίλησε στο STAR, όλοι είναι καλά στην υγεία τους πλέον και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν.

Δραματικές είναι οι πρώτες στιγμές από τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

«Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, απλώς κάνουν γενικές εξετάσεις όπως μου είπε ο γιατρός», επανέλαβε. «Αύριο το πρωί θα με ενημερώσουν» για τους τραυματισμούς, «εγώ είδα ότι στο πρόσωπό τους δεν είχαν κάτι ας πούμε», ανέφερε ο Γιώργος Καραμήτρος.

Νέο βίντεο με το συγκλονιστικό τροχαίο

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους ενώ ταξίδευαν προς τη Γαλλία για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Λιόν στο πλαίσιο του Europa League.

Το δυστύχημα έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του συλλόγου, αλλά και όλη την Ελλάδα με τις λεπτομέρειες να έρχονται σταδιακά στο φως.

Ρουμανική ιστοσελίδα έδωσε στη δημοσιότητα αργά το απόγευμα της Τρίτης νέο βίντεο από την ώρα της τραγωδίας, το οποίο καταγράφει τη μοιραία σύγκρουση από την αντίθετη πλευρά του δρόμου.

Στο υλικό φαίνεται η στιγμή που το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούεται μετωπικά με φορτηγό, αποτυπώνοντας με ωμό τρόπο τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και το μέγεθος της καταστροφής.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες:

Αμέσως φαίνονται συντρίμμια του μίνι βαν να εκτινάσσονται στον αέρα, ενώ το όχημα βγαίνει εντελώς από τον δρόμο και καταλήγει στο διπλανό χωράφι, ως μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, στο βαν επέβαιναν 10 νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, από τους οποίους, ο οδηγός, ηλικίας 29 ετών και ακόμη έξι βρήκαν τραγικό θάνατο στο σημείο του δυστυχήματος. Οι υπόλοιποι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίσθηκαν σε ρουμανικά νοσοκομεία με ασθενοφόρα, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν επέτρεπαν να πετάξουν ελικόπτερα για να τους παραλάβουν.

Η Αστυνομική Διεύθυνση της κομητείας Τιμίς της Ρουμανίας όπου έγινε το δυστύχημα ανέφερε:

«Η αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο, όπου διαπίστωσε ότι ο 29χρονος οδηγός του μίνι βαν, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Καρανσεμπές προς το Λουγκόι, επιχείρησε να προσπεράσει άλλο όχημα, αλλά εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό μεγάλων αποστάσεων που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι (ο οδηγός του μίνι βαν και έξι επιβάτες), ενώ τραυματίστηκαν τρεις ακόμη επιβάτες του μίνι λεωφορείου», ανέφερε η δήλωση, ενώ διευκρινίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ήταν άνδρες.

Νωρίτερα, βίντεο από άλλη γωνία λήψης, από το όχημα το οποίο επιχείρησε να προσπεράσει το μίνι βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, κατέγραψε καρέ καρέ το σοκαριστικό δυστύχημα.

Το μίνι βαν φαίνεται να προσπερνά άλλο άλλο όχημα και κατά την προσπάθεια επανόδου στη λωρίδα του να συγκρούεται με βυτιοφόρο στο αντίθετο ρεύμα. Στη συνέχεια εκσφεντονίζεται στην αντίθετη κατεύθυνση και προσκρούει σε φορτηγό.

Δείτε τη στιγμή του τροχαίου (προσοχή σκληρές εικόνες):

Διαβάστε επίσης