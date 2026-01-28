Πανελλήνιος θρήνος για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν προς τη Γαλλία με τουριστικό βαν, είναι ο τραγικός απολογισμός του πολύνεκρου δυστυχήματος που σημειώθηκε στις 13:00 το μεσημέρι της Τρίτης μετά από μετωπική σύγκρουση στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

*Προσοχή, κάποια από τα βίντεο που ακολουθούν περιέχουν πολύ σκληρές εικόνες

Στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο απέχει οδικώς περίπου επτά ώρες από τη ρουμανική πρωτεύουσα, μετέβη κλιμάκιο της ελληνικής πρεσβείας. Παράλληλα, στην Τιμισοάρα και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο της πόλης βρίσκονται ο Έλληνας πρόξενος και η διερμηνέας της πρεσβείας στο Βουκουρέστι, για την παροχή προξενικής αρωγής στους τραυματίες.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τις ρουμανικές Αρχές για τις διαδικασίες ταυτοποίησης και τον επαναπατρισμό των θυμάτων.

Πώς σημειώθηκε η τραγωδία

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το μικρό βαν, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λυών για την τελευταία αγωνιστική του Europa League, με δέκα επιβαίνοντες, επιχείρησε προσπέραση κοντά στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ της Ρουμανίας. Κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο όχημα και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με φορτηγό.

https://www.instagram.com/reel/DUBCdVWAA3N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα και συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Πέραν των επτά νεκρών, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του βαν, υπάρχουν τρεις τραυματίες.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατή η απογείωση ελικοπτέρων. Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Άμεσης Βοήθειας που βρέθηκε στο σημείο, το βυτιοφόρο ήταν γεμάτο με αλκοόλ, το οποίο, όπως σημείωσε, «ευτυχώς - τουλάχιστον ως προς αυτό το σκέλος - δεν πήρε φωτιά».

Η κατάσταση των τραυματιών

Σε σταθερή κατάσταση και χωρίς να εμπνέει ανησυχία η πορεία της υγείας τους νοσηλεύονται οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο δυστύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη στη Ρουμανία. Αυτό δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου στην Τιμισοάρα.

Σε δηλώσεις του στο Mega, ο Ντορέλ Σαντέσκ ανέφερε ότι ένας από τους τρεις τραυματίες είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα και τραύματα στον πνεύμονα.

Όπως διευκρίνισε, ο συγκεκριμένος ασθενής είναι σταθεροποιημένος, δεν βρίσκεται σε καταστολή και δεν έχει διασωληνωθεί, ωστόσο του χορηγείται οξυγόνο μέσω μάσκας.

Οι άλλοι δύο τραυματίες δεν φέρουν τραύματα που να προκαλούν ανησυχία. Ο ένας έχει τραυματιστεί στη λεκάνη, ενώ ο δεύτερος φέρει κακώσεις στη σπονδυλική στήλη.

Σήμερα η απόφαση για την μεταφορά τους στην Ελλάδα

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο μεταφοράς τους στην Ελλάδα, ο διευθυντής του νοσοκομείου σημείωσε ότι η απόφαση θα ληφθεί από τους γιατρούς σήμερα, Τετάρτη. Όπως ανέφερε, η θεραπεία θα μπορούσε να συνεχιστεί και στη Ρουμανία, ωστόσο θα πρέπει να εκτιμηθεί αν το ταξίδι ενδέχεται να επιβαρύνει την κατάστασή τους.

Στην Τιμισοάρα έφτασε και η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία, η οποία έχει ήδη επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον διευθυντή του νοσοκομείου.

Η εκτίμηση των ειδικών

Ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτης Μαδιάς, μιλώντας στο Newsbomb.gr, ανέφερε ότι δυστύχημα δεν φαίνεται να οφείλεται σε υπερβολική ταχύτητα, αλλά σε μοιραίους χειρισμούς κατά τη διάρκεια της προσπέρασης.

Όπως εκτιμάται, το μίνι βαν δεν κατάφερε να επανέλθει εγκαίρως στη λωρίδα του, κινήθηκε για κάποια μέτρα «καβάλα» στη διακεκομμένη γραμμή και, μετά από επαφή με άλλο όχημα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, οδηγώντας σε μετωπική και έκκεντρη σύγκρουση με φορτηγό που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι σε τέτοιους δρόμους, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και συνεχή παρουσία βαρέων οχημάτων, ένα μικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Το μοιραίο ταξίδι

Από τη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως ξεκίνησε το βαν το οποίο μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενεπλάκη σε πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στο βαν επέβαιναν συνολικά 10 οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά, πέντε από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τρεις από τη Θεσσαλονίκη και δύο από την Κατερίνη.

Όλα τα θύματα ήταν κάτω των 30 ετών.

Το μίνι βαν είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Λιόν, ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, μια επιλογή που προτιμάται συχνά από Έλληνες φιλάθλους, καθώς αποφεύγονται οι πολύωρες αναμονές σε σύνορα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ρουμανικές αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν όλες οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Την ίδια ώρα, το τραγικό συμβάν έχει προκαλέσει κύμα θλίψης στον φίλαθλο κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, με την ποδοσφαιρική οικογένεια να θρηνεί τον άδικο χαμό επτά νέων ανθρώπων που ξεκίνησαν για ένα ταξίδι αγάπης προς την ομάδα τους και δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους.

Ξεψύχησε οπαδός όταν έμαθε για την τραγωδία στη Ρουμανία

Παράλληλα, μια ακόμη μία δυσάρεστη είδηση ήρθε να προστεθεί στην ήδη «μαύρη» σελίδα που ζει η οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ένας 55χρονος που διέμενε στην Λάρισα, γνωστός στο οπαδικό κίνημα του Δικέφαλου, δεν άντεξε όταν έμαθε τα τραγικά γεγονότα της Ρουμανίας. Ο 55χρονος πιθανότατα είχε πρόβλημα με την καρδιά του και πληροφορίες θέλουν να είχε προγραμματίσει επέμβαση. Ωστόσο, τον πρόλαβαν τα γεγονότα με αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακό επεισόδιο και να φύγει πρόωρα από τη ζωή.

Τασούλας: Βαθιά θλίψη για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Μητσοτάκης: «Βαθιά συγκλονισμένος»

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη», έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Σαββίδης: «Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας»

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ, ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή το πολύνεκρο δυστύχημα που συνέβη στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης (27/1).

Αναλυτικά το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη:

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησα σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας. Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.

Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Κι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές της ώρες».

Μυστακίδης: «Συντετριμμένοι από την άδικη και τραγική απώλεια των φιλάθλων μας»

Τη θλίψη του για το αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ, εξέφρασε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μυστακίδης. Ο επικεφαλής του μπασκετικού «Δικεφάλου» εκφράστηκε μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, τονίζοντας:

«Είμαστε όλοι βαθιά συντετριμμένοι από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους μας. Τα παιδιά ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη μας ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Αντί να φτάσουν στη Γαλλία για να δουν την ομάδα να κερδίζει, έχασαν τόσο άδικα και πρόωρα τη ζωή τους με τον πιο τραγικό τρόπο.

Στέλνουμε τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους, όπως και σε όσους τραυματίστηκαν και δίνουν τη δική τους μάχη, και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές».

Στη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας - Κανονικά το ματς με τη Λιόν

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της ανείπωτης τραγωδίας στη Ρουμανία, με το πολύνεκρο δυστύχημα με τους φίλους του ΠΑΟΚ που πήγαιναν στη Λιόν για το παιχνίδι για την 8η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, έγινε σύσκεψη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπό τον Ιβάν Σαββίδη.

O πρόεδρος του ΠΑΟΚ έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σωρών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών. Μάλιστα, άμεσα θα «πετάξει» για τη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας, μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, με τη συνοδεία νομικών, για να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει, για να καταγραφούν τα γεγονότα με το σωστό τρόπο, να υποστηρίξουμε τους τραυματίες.

Παράλληλα, έγινε επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου και τους Υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και τον συντονισμό με τις αρχές της Ρουμανίας. Έγινε επαφή με την Πρεσβεία της Ελλάδας μας στο Βουκουρέστι και εκπρόσωποί της έφυγαν για το σημείο της τραγωδίας.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκαθάρισε πως θα αναλάβει όλα τα έξοδα ενώ έγινε επικοινωνία και με την UEFA. Η αναβολή του αγώνα με τη Λιόν στο «Γκρουπάμα Στάντιουμ» (Πέμπτη 29/1, 22:00) είναι αδύνατη. Ωστόσο, γίνονται οι σχετικές επαφές με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία για να γίνουν όσα πρέπει για να τιμηθούν οι νεκροί.

Ακυρώθηκαν οι εκδρομές στη Λιόν – Ανοίγει η Τούμπα για τον κόσμο

Οι οργανωμένοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είπαν το δικό τους αντίο στους συνοπαδούς τους, που έχασαν τραγικά τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα Ρουμανία.

Παράλληλα, επιβεβαίωσαν πως το πέταλο των φιλοξενούμενων στη Γαλλία θα μείνει κλειστό ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη τους.

Τέλος, ενημέρωσαν πως την Τετάρτη (28/1) η Θύρα 4 θα παραμείνει ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να δώσει έναν φόρο τιμής στα επτά «αετόπουλα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λυών ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας.

Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».

Ραγίζουν καρδιές στην Τούμπα

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και πένθους για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, προπονητής, ιθύνοντες και οι φίλαθλοι της ομάδας αποχαιρετούν έξω από το γήπεδο της Τούμπας τα επτά πιστά «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους καθ΄οδόν προς τη Γαλλία για να στηρίξουν την ελληνική ομάδα για την αναμέτρηση απέναντι στη Λιόν στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Μεταξύ άλλων το «παρών» έξω από το γήπεδο της Τούμπας για να αποδώσουν τιμές, έδωσαν οι Μαρία Γκοντσάρεβα, Χρήστος Καρυπίδης, Αντρέ Βιεϊρίνια και Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος, ενώ ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές ήταν ο εκ των αρχηγών της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου αφήνει λουλούδια στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών της ομάδας Eurokinissi Sports

Eurokinissi Sports

Όλοι είχαν λουλούδια ανά χείρας και τα τοποθέτησαν σε σημείο που έχουν τοποθετηθεί επίσης κεριά, κασκόλ και λουλούδια στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς αφήνει λουλούδια έξω από τη Τούμπα στη μνήμη των 7 αδικοχαμένων φιλάθλων της ομάδας Eurokinissi Sports

Η αντιπροσωπεία των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ απέθεσε μια ανθοδέσμη για λογαριασμό της οικογένειας Σαββίδη.

