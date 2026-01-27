Τραγωδία στη Ρουμανία:«Το βανάκι έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

Στη Ρουμανία, κοντά στην πόλη Τιμισοάρα, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ και άφησε άλλους τρεις σοβαρά τραυματίες.

Μάλιστα, αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει αποκλειστικά στο ρουμάνικο μέσο «Libertatea» την τραγική στιγμή της σύγκρουσης.

Το βίντεο που καταγράφηκε με τη μετωπική σύγκρουση μεταξύ του βαν και ενός φορτηγού έχει ήδη κινητοποιήσει τις αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών ποινικών ευθυνών. Σύμφωνα με τον οδηγό που κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση, η συμπεριφορά του οδηγού του βαν ήταν καθοριστική για το δυστύχημα.

«Ο οδηγός του βαν έκανε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το δυστύχημα», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας, εξηγώντας πως προσπάθησε να προσπεράσει μια σειρά οχημάτων. Καθώς προσπέρασε ένα βυτιοφόρο, εμφανίστηκε από την αντίθετη κατεύθυνση ένα κόκκινο φορτηγό. Στη συνέχεια, ο οδηγός του βαν προσπάθησε να επιστρέψει στη λωρίδα του, αλλά συγκρούστηκε με το όχημα που προσπαθούσε να προσπεράσει, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο φορτηγό πριν εκτιναχθεί από το όχημα.

Ο μάρτυρας τόνισε πως δεν υπήρχε περιθώριο αποφυγής του ατυχήματος, χαρακτηρίζοντας τους ελιγμούς του οδηγού του βαν ως εξαιρετικά επικίνδυνους. Μετά τη σύγκρουση, περιέγραψε πως είδε μόνο έναν άνδρα να βγαίνει όρθιος από το όχημα, ενώ τα υπόλοιπα θύματα ήταν πεσμένα στον δρόμο και στο διπλανό χωράφι, σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

