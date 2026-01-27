Πώς «χάθηκαν» οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ στο τροχαίο στη Ρουμανία: Η προσπέραση και ο δρόμος καρμανιόλα

Οι σοκαριστικές εικόνες από το τροχαίο δείχνουν απόπειρα προσπέρασης σε δρόμο καρμανιόλα, γεμάτο φορτηγά - Κάτω των 30 ετών τα θύματα - Συγκλονισμένη η χώρα

Πώς «χάθηκαν» οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ στο τροχαίο στη Ρουμανία: Η προσπέραση και ο δρόμος καρμανιόλα
Συγκλονισμένη η Ελλάδα από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία παρακολουθεί τη δυσβάσταχτη είδηση: Επτά νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία για τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λιόν, στο πλαίσιο του Europa League, σκοτώθηκαν σε δρόμο της Ρουμανίας.

Το δυστύχημα συνέβη στην εθνική οδό DN6, στην κομητεία Τιμίζ, έναν δρόμο που ρουμανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν εδώ και χρόνια ως «καρμανιόλα», λόγω των συχνών σοβαρών τροχαίων και της αυξημένης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.

Πώς έγινε το δυστύχημα με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τιμίζ, το μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν δέκα Έλληνες φίλαθλοι, όλοι άνδρες, με οδηγό έναν 29χρονο, κινούνταν από το Καρανσεμπές προς το Λουγκόι.

Κατά τη διάρκεια προσπέρασης, το όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό μεγάλων αποστάσεων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αλληλουχία συγκρούσεων και να προκληθεί ολοκληρωτική καταστροφή του μίνι βαν, που κατέληξε εκτός δρόμου, σε παρακείμενα χωράφια. Τα βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης είναι συγκλονιστικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ρουμανικά μέσα μεταδίδουν ότι συνολικά στο τροχαίο ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα: ένα φορτηγό, το μίνι βαν και ακόμη δύο αυτοκίνητα.

Από τη σφοδρότατη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι –ο οδηγός και έξι επιβάτες– ενώ ακόμη τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ρουμανίας με ασθενοφόρα, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν τη χρήση ελικοπτέρων. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ ο ένας εξ αυτών φαίνεται να μην έχει τραυματιστεί.

Σκληρά βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Ρουμανικές ιστοσελίδες έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν καρέ καρέ τη μοιραία σύγκρουση από διαφορετικές γωνίες λήψης. Στα πλάνα αποτυπώνεται η στιγμή της μετωπικής πρόσκρουσης, η εκτίναξη συντριμμιών στον αέρα και η πορεία του μίνι βαν, το οποίο βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, μετατρεπόμενο σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι εικόνες καταδεικνύουν τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και το γεγονός ότι όλα εκτυλίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χωρίς περιθώρια αντίδρασης.

Η εκτίμηση των ειδικών για την αιτία του τροχαίου

Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτη Μαδιά, που μίλησε στο Newsbomb.gr, το δυστύχημα δεν φαίνεται να οφείλεται σε υπερβολική ταχύτητα, αλλά σε μοιραίους χειρισμούς κατά τη διάρκεια της προσπέρασης.

Όπως εκτιμάται, το μίνι βαν δεν κατάφερε να επανέλθει εγκαίρως στη λωρίδα του, κινήθηκε για κάποια μέτρα «καβάλα» στη διακεκομμένη γραμμή και, μετά από επαφή με άλλο όχημα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, οδηγώντας σε μετωπική και έκκεντρη σύγκρουση με φορτηγό που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι σε τέτοιους δρόμους, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και συνεχή παρουσία βαρέων οχημάτων, ένα μικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Τι γνωρίζουμε για τα θύματα του τροχαίου στη Ρουμανία

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα θύματα ήταν κάτω των 30 ετών. Στο βαν επέβαιναν 10 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, 5 από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 3 από τη Θεσσαλονίκη και 2 από την Κατερίνη.

Το μίνι βαν είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Λιόν, ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, μια επιλογή που προτιμάται συχνά από Έλληνες φιλάθλους, καθώς αποφεύγονται οι πολύωρες αναμονές σε σύνορα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ρουμανικές αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν όλες οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Την ίδια ώρα, το τραγικό συμβάν έχει προκαλέσει κύμα θλίψης στον φίλαθλο κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, με την ποδοσφαιρική οικογένεια να θρηνεί τον άδικο χαμό επτά νέων ανθρώπων που ξεκίνησαν για ένα ταξίδι αγάπης προς την ομάδα τους και δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους.

