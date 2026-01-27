Δυστύχημα με οπαδούς ΠΑΟΚ: Στην Τιμισοάρα ο Έλληνας πρόξενος - Ξεκινά η διαδικασία επαναπατρισμού

Στη ρουμανική πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας και συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύονται και οι τρεις τραυματίες από το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με το mini van, βρίσκονται ο Έλληνας Πρόξενος και η διερμηνέας της Πρεσβείας.

Σκοπός της επίσκεψης η παροχή προξενικής αρωγής στους τραυματίες αλλά και ο συντονισμός με τις ρουμανικές Αρχές για τις ταυτοποιήσεις και τον επαναπατρισμό των θυμάτων.

