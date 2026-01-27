Νέα τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Ξεψύχησε οπαδός όταν έμαθε για την τραγωδία στη Ρουμανία
Δεν άντεξε στο άκουσμα της είδησης και τον... πρόδωσε η καρδιά του
Τελειωμό δεν έχουν τα άσχημα νέα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ που θρηνεί ακόμα ένα μέλος της.
Ένας 55χρονος που διέμενε στην Λάρισα, γνωστός στο οπαδικό κίνημα του Δικέφαλου, άφησε την τελευταία του πνοή προδομένος από την καρδιά του, σύμφωνα με το αθλητικό site, SDNA.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος 55χρονος ο οποίος είχε πρόβλημα με την καρδιά του και είχε προγραμματίσει επέμβαση, δεν άντεξε στο άκουσμα της τραγικής είδησης από την Ρουμανία (σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες κάποιο από τα θύματα ήταν στον φιλικό του κύκλο) και "έφυγε" μετά από καρδιακό επεισόδιο, βυθίζοντας σε ακόμα μεγαλύτερο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ
