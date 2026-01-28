ΠΑΟΚ: Ο χρόνος σταμάτησε, το ποδόσφαιρο δεν έχει σημασία - Το σώμα στη Γαλλία, το μυαλό στη τραγωδία

Θρήνος, πόνος, δράμα, οδύνη, απόλυτο πένθος. Η ελληνική κοινωνία σοκαρισμένη, η οικογένεια του ΠΑΟΚ φτωχότερη και «άδεια» ψυχολογικά. Χωρίς κουράγιο για τίποτα. Το τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία, σκέπασε με μαύρο πέπλο τα πάντα. O αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, δεν απασχολούν κανέναν.

Το μυαλό, η καρδιά, η ψυχή κάθε ανθρώπου του «δικέφαλου», δοκιμάζονται και είναι αποκλειστικά στραμμένα στη μνήμη των επτά θυμάτων, στους τραυματίες και φυσικά στις τραγικές φιγούρες: Τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που ξεκίνησαν για να πάνε στο Λιόν να δουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Θέλοντας να «φτερουγίσει» ο «Δικέφαλος» που τόσο αγαπούσαν, αλλά δυστυχώς «φτερούγισαν» αυτοί για τον ουρανό.

Η αναμέτρηση με την Ολιμπίκ, θεωρητικά έπρεπε να είναι σε πρώτο πλάνο. Για την ομάδα, για χιλιάδες εκδρομείς. Το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι συγκλονισμένο. Ο Λουτσέσκου, οι παίκτες και όλα τα μέλη του κλαμπ. Σήμερα είναι προγραμματισμένη προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία. Μοιάζει με αναγκαστικό «βάσανο». Μια ρουτίνα που δεν απασχολεί. Παρά μόνο για έναν λόγο: Να παίξουν, να δώσουν μια μάχη ακόμη για να χαρούν κι αυτοί που θα βλέπουν από ψηλά. Όσο αυτό είναι εφικτό.

Το απόγευμα η αποστολή θα αναχωρήσει για την Γαλλία. Το σώμα τουλάχιστον, επειδή το μυαλό είναι στην τραγωδία και δεν υπάρχει τίποτα να το αλλάξει αυτό.

Φόρος τιμής στην Τούμπα

Στο γήπεδο της Τούμπας οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα ζουν το δικό τους δράμα. Η θύρα 4 θα παραμείνει ανοιχτή από τις 10:00 έως τις 22:00. Ως φόρος τιμής, για να πάει όποιος επιθυμεί να αφήσει ένα κεράκι, ένα κασκόλ, για τις ψυχές που τόσο άδικα χάθηκαν σε έναν δρόμο καρμανιόλα της Ρουμανίας.

Παράλληλα, οι φίλαθλοι της ομάδας – οργανωμένοι και μη – με κάθε τρόπο προσπαθούν να είναι στο πλευρό των τραυματιών. Ακόμη και με ταξιδιώτες που δεν πήγαν στην Γαλλία για να σπεύσουν στο νοσοκομείο της Ρουμανίας. Προσπαθούν παράλληλα να συμπαρασταθούν, όσο αυτό είναι εφικτό, στις οικογένειες των θυμάτων. Τους ανθρώπους που σε μια στιγμή «έχασαν» τη γη κάτω απ’ τα πόδια τους.

Κλειστό το πέταλο των φιλοξενούμενων

Παρουσία φίλων του «Δικέφαλου» στο γήπεδο της Λιόν, δεν θα υπάρχει. Εκεί θα είναι μόνη της η ομάδα. Η θύρα των φιλοξενούμενων δεν θα έχει φωνές, τραγούδια, κασκόλ και ανθρώπους να χοροπηδούν. Βουβαμάρα. Άδεια καθίσματα. Ένδειξη θρήνου, πόνου και σπαραγμού.

Αξιοσημείωτη η εξαιρετική στάση της γαλλικής ομάδας. Πέραν της ανακοίνωσης που εξέδωσε, από την πρώτη στιγμή θέλησε να δείξει έμπρακτα τη συμπαράστασή της. Όπως και οι φίλαθλοί της. Μάλιστα πρότειναν ακόμη και να δώσουν υλικά για να δημιουργηθούν πανό-φόρος τιμής για το τραγικό συμβάν. Πριν αποφασιστεί πως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν θα είναι στο γαλλικό βορρά.

Η μόνη που για ακόμη μια φορά έδειξε το σκληρό της πρόσωπο, ήταν η UEFA. Δεν συζήτησε την αναβολή του αγώνα. Ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη το βράδυ. Χωρίς κανένα νόημα. Το πρόγραμμα πάνω από το πένθος και το ψυχολογικό «σμπαράλιασμα» μιας αθλητικής οικογένειας, μιας χώρας ολόκληρης.