ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για τους τραυματίες - Οι ηλικίες και η κατάστασή τους - Τους επισκέφθηκαν οπαδοί

Τέσσερα λεωφορεία με οπαδούς της ομάδας επέστρεψαν από το ταξίδι τους προς τη Γαλλία και μετέβησαν αρχικά στο Νοσοκομείο του Λούγκοϊ που έγινε το τροχαίο δυστύχημα κι ακολούθως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα

Μιχάλης Παπαδάκος

ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για τους τραυματίες - Οι ηλικίες και η κατάστασή τους - Τους επισκέφθηκαν οπαδοί
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί τον χαμό των επτά οπαδών της ομάδας που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο που έλαβε χώρα στο Λούγκοϊ, το απόγευμα της Τρίτης (27/1) στο δρόμο προς την Λιόν για τον αγώνα του «δικέφαλου» με την Λιόν.

Τέσσερα λεωφορεία με οπαδούς της ομάδας επέστρεψαν από το ταξίδι τους προς τη Γαλλία και μετέβησαν αρχικά στο Νοσοκομείο του Λούγκοϊ που έγινε το τροχαίο δυστύχημα κι ακολούθως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα που διακομίσθηκαν τραυματίες και νεκροί, για να λάβουν πληροφορίες από τους διασωθέντες φίλους τους. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς έσπευσαν να προσφέρουν αίμα, σε μία κίνηση ανθρωπιάς που επέδειξε τη διάθεση και την προθυμία τους να προσφέρουν βοήθεια με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι Ρουμάνοι χωροφύλακες τους υποδέχτηκαν με ζεστό τσάι και νερό. Μια αντιπροσωπεία τεσσάρων ατόμων - συμπεριλαμβανομένου ενός συγγενή ενός θύματος - πήγε να μιλήσει με έναν από τους τραυματίες που νοσηλεύονταν.

opadoi-roymania.jpg

Η πρέσβης της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, Λιλή Γραμματίκα, έφτασε αργά το βράδυ στην Τιμισοάρα. Έξω από το νοσοκομείο της πόλης μίλησε στον Τύπο της Ρουμανίας, λέγοντας: «Η αγάπη, τα συλλυπητήρια και τα μηνύματα των Ρουμάνων μας έχουν συγκινήσει ιδιαίτερα. Η κυβέρνησή μας έχει ενημερωθεί και ελπίζουμε ότι ένα τέτοιο δυστύχημα δεν θα ξανασυμβεί ποτέ και ότι οι τραυματίες θα αναρρώσουν γρήγορα. Όλες οι Αρχές μας έχουν προσφέρει υποστήριξη, μας έχουν παράσχει βοήθεια και έχουμε συνεργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Αφού μίλησαν με τους τραυματίες, οι οπαδοί πήγαν στον τόπο της τραγωδίας για να ανάψουν ένα κερί. Εγκατέλειψαν το ταξίδι για τη Γαλλία και επέστρεψαν στην Ελλάδα.

Η κατάσταση των τραυματιών - 20 ετών οι δύο

Ο υπουργός Υγείας Αλεξάντρου Ρογκομπέτε ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ότι βρισκόταν σε συνεχή άμεση επαφή με τον Έλληνα ομόλογό του μετά το δυστύχημα στην κομητεία Τίμις, στο οποίο επτά Έλληνες πολίτες έχασαν τη ζωή τους και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν. Δύο από τους τραυματίες είναι 20 ετών και ο τρίτος 28 ετών, οι οποίοι υπέστησαν πολλαπλά τραύματα, αλλά είναι σε σταθερή κατάσταση.

«Πρώτα απ 'όλα, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους επλήγησαν από το τραγικό τροχαίο ατύχημα στο Λούγκοϊ. Μετά το συμβάν, καταγράφηκαν 10 θύματα, εκ των οποίων, δυστυχώς, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Βρίσκομαι σε άμεση επικοινωνία με τον Έλληνα Υπουργό Υγείας, δεδομένου ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είναι Έλληνες πολίτες, για τον συντονισμό της κατάστασης και την ορθή ενημέρωση των Αρχών», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο Υπουργός Υγείας Αλεξάντρου Ρογκομπέτε.

Δήλωσε ότι 3 άνδρες ασθενείς, ηλικίας 20, 20 και 28 ετών, μεταφέρθηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της κομητείας «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα και παραμένουν νοσηλευμένοι.

Ο υπουργός διευκρινίζει την κατάσταση των θυμάτων:

• 1 ασθενής στο Πολυτραυματολογικό Ιατρείο (Casa Austria) – πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις

• 1 ασθενής στην Ορθοπεδική – κάταγμα ιερού οστού

• 1 ασθενής στη Νευροχειρουργική – ελάχιστη υπαραχνοειδής αιμορραγία και πολυμώλωπες

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται προσεκτικά από ιατρικές ομάδες», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο Ρογκομπέ ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό «για την ταχεία και επαγγελματική τους παρέμβαση σε ένα εξαιρετικά δύσκολο πλαίσιο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Τιμισοάρα η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ - «Εντολή του Ιβάν Σαββίδη να φροντίσουμε τα πάντα»

09:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έκκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το ματς με Λιόν: «Παρακαλούμε σεβαστείτε την απόφαση της οικογένειάς μας»

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρό βρέφος επτά ημερών

09:22ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Γιατί οι οπαδοί προτίμησαν τη διαδρομή από Ρουμανία και ταξίδεψαν στον δρόμο-καρμανιόλα

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Κέον Χι: 20 μήνες φυλάκιση στην πρώην κυρία της Νότιας Κορέας - Ποια είναι η «Μαρία Αντουανέτα» της Σεούλ

09:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάρτηση Καρυστιανού για το δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Σήμερα σιωπή. Η πόλη μας πενθεί»

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ένας πολυτραυματίας – Περιμένουμε έγκριση για να ταξιδέψει στην Ελλάδα

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Κουρσεβέλ - 270 άτομα εκκένωσαν το κτίριο (Βίντεο)

08:54ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ – Τροχαίο στη Ρουμανία: Γιατί δεν λειτούργησε το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας του μίνι λεωφορείου

08:51ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών - 20 ετών οι δύο, 28 ο τρίτος - Αντιπροσωπεία οπαδών που επέστρεφε από Λιόν τους επισκέφθηκε

08:42LIFESTYLE

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έκοψε και δώρισε τα μαλλιά του σε καρκινοπαθείς

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν - Τι συζήτησαν

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Σχεδόν δύο εκατομμύρια νεκροί, αγνοούμενοι και τραυματίες

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Μόλις τέσσερις επιθεωρητές εργασίας για Τρίκαλα και Καρδίτσα

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Και ο παππούς κατηγορούμενος στην υπόθεση κακοποίησης παιδιών - Στη φυλακή οι γονείς

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική τραγωδία στο Μέιν: Βραβευμένος σεφ από τη Χαβάη ανάμεσα στα θύματα

08:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Volvo ανανεώνει τα XC40, XC60 και XC90 με νέα υβριδικά συστήματα

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αυτοψία του Newsbomb.gr στα χωριά των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον Άλεξ Πρέτι: «Δεν έπρεπε να φέρει όπλο, αλλά δεν ήταν επίδοξος δολοφόνος»

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple Creator Studio: Η νέα συνδρομητική υπηρεσία για παραγωγή περιεχομένου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:54ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ – Τροχαίο στη Ρουμανία: Γιατί δεν λειτούργησε το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας του μίνι λεωφορείου

08:51ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών - 20 ετών οι δύο, 28 ο τρίτος - Αντιπροσωπεία οπαδών που επέστρεφε από Λιόν τους επισκέφθηκε

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρό βρέφος επτά ημερών

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ένας πολυτραυματίας – Περιμένουμε έγκριση για να ταξιδέψει στην Ελλάδα

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αυτοψία του Newsbomb.gr στα χωριά των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απανωτά κύματα κακοκαιρίας με «διαλείμματα» τις επόμενες ημέρες – Πού θα βρέξει την Τετάρτη

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Μέσα στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα - Θρήνος για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Ξεψύχησε οπαδός όταν έμαθε για την τραγωδία στη Ρουμανία

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ-Σκληρές εικόνες

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Στα 50 ευρώ «κλειδώνει» η αύξηση – Η βασική ανησυχία και ο ορίζοντας του 2027

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Όσα ξέρουμε για τον εθνικό τελικό – Οι εκπλήξεις και ο Akylas με σπασμένα φρένα

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενη δεν πήγε για δουλειά στη μοιραία βάρδια την τελευταία στιγμή γιατί αρρώστησε το παιδί της

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Σχεδόν δύο εκατομμύρια νεκροί, αγνοούμενοι και τραυματίες

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Καταγγελίες συγγενών, συνδικάτων και τρύπες στις σωληνώσεις προκαλούν ερωτήματα για την ασφάλεια του εργοστασίου

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Κουρσεβέλ - 270 άτομα εκκένωσαν το κτίριο (Βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ