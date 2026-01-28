Explainer: Τι είναι το Lane Assist που φαίνεται να έπαιξε ρόλο στο τροχαίο στη Ρουμανία

Με αφορμή το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, πολλοί αναρωτιούνται τι συνέβη με το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας του μίνι λεωφορείου.

«Έγινε κάτι με το lane assistant και μπλόκαρε το τιμόνι και έχασε τον έλεγχο ο οδηγός», είπε ένας εκ των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ σε Έλληνα γιατρό.

Τι είναι όμως το Lane Assist στα οχήματα;

Το Lane Assist (ή Lane Keeping Assist) είναι ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού που βοηθά το αυτοκίνητο να μένει μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Το Lane Assist είναι ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ακούσια αλλαγή λωρίδας. Χρησιμοποιεί μια κάμερα, συνήθως τοποθετημένη στην περιοχή του καθρέφτη οπισθοπορείας, για την παρακολούθηση των σημάνσεων του οδοστρώματος.

Παθητική λειτουργία (Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας): Προειδοποιεί μέσω ηχητικών, οπτικών ή δονούμενων σημάτων στο τιμόνι εάν το αυτοκίνητο πλησιάσει πολύ κοντά στις διαγραμμίσεις της λωρίδας χωρίς να βγάλει ο οδηγός φλας.

Ενεργό (Lane Keep Assist): Εάν δεν αντιδράσετε στις προειδοποιήσεις, το σύστημα επεμβαίνει απευθείας στο τιμόνι (ή μερικές φορές στα φρένα) για να επαναφέρει το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας.

Πώς λειτουργεί

Χρησιμοποιεί κάμερες (συνήθως στο παρμπρίζ) για να “βλέπει” τις γραμμές του δρόμου .

Αν το όχημα αρχίσει να βγαίνει από τη λωρίδα χωρίς φλας , το σύστημα:

σε προειδοποιεί (ήχος, δόνηση στο τιμόνι, ένδειξη στο καντράν) ή/και

κάνει μικρή διόρθωση στο τιμόνι για να σε επαναφέρει.

Τι δεν είναι

Δεν είναι αυτόνομη οδήγηση.

Δεν αντικαθιστά την προσοχή του οδηγού, ο οποίος παραμένει κύριος της οδηγικής πορείας

Πότε δουλεύει καλύτερα

Σε δρόμους με σήμανση .

Με καλές καιρικές συνθήκες .

Συνήθως από μια ελάχιστη ταχύτητα και πάνω.

Μικρές λεπτομέρειες που αξίζουν

Υπάρχουν εκδόσεις που απλώς προειδοποιούν και άλλες που επεμβαίνουν ενεργά .

Αν ανάψεις φλας, συνήθως δεν επεμβαίνει (θεωρεί ότι αλλάζεις λωρίδα επίτηδες).

