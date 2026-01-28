Πολύνεκρο στη Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι» είπε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ σε γιατρό

«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση», φέρεται να δήλωσε τραυματίας που επέζησε από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ο Έλληνας γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, που εργάζεται στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες, μετέφερε πως ένας εξ αυτών, δήλωσε ότι κατά την προσπέραση που επιχειρούσε το βαν, «κόλλησε το τιμόνι», πιθανώς «λόγω lane assistance».

«Εγινε κάτι με το lane assistant» και μπλόκαρε το τιμόνι και έχασε τον έλεγχο ο οδηγός, είπε ο τραυματίας στον γιατρό, τις πρώτες στιγμές που βρέθηκε στο πλευρό του, αμέσως μόλις έμαθε πως στο νοσοκομείο που εργάζεται μετέφεραν Έλληνες τραυματίες.

Μου είπε ότι έγινε κάτι, κάπου έγινε μια προσπέραση, μπλόκαρε το lane assistant και του έφυγε το τιμόνι, κάτι τέτοιο έγινε, είπε ο γιατρός μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο τραυματίας που μετέφερε αυτή την εκδοχή είχε τις αισθήσεις του και πλήρη συνείδηση, λέει ο γιατρός. Ο νεαρός επαναλαμβάνει συνεχώς πως έγινε αυτό, συμπλήρωσε ο γιατρός.

«Κατάφερα να μιλήσω με τους δύο από τους τρεις τραυματίες, είναι σε κατάσταση – σοκ», ανέφερε στο Newsbomb ο Έλληνας γιατρός, Δημήτρης Κουκούλας, που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για να συνδράμει στο υπόλοιπο προσωπικό μετά το πολύνεκρο τροχαίο με φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, κάνοντας λόγο για τεχνικό ζήτημα που προκάλεσε το τροχαίο.

Το σύστημα lane assistant διατίθεται στα σύγχρονα οχήματα και έχει σκοπό να ειδοποιεί τον οδηγό αν το όχημα φεύγει από τη λωρίδα στην οποία κινείται, συνήθως με ήχο και δόνηση στο τιμόνι, ενώ παράλληλα, αυτόματα, το επαναφέρει στη λωρίδα στην οποία κατανοεί πως κινείται.

