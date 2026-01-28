Στην Τιμισοάρα η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ - «Εντολή του Ιβάν Σαββίδη να φροντίσουμε τα πάντα»

Ο Μάριος Τσάκας, μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, βρίσκεται στην Τιμισοάρα και στο πλευρό των τραυματιών, τονίζοντας πώς η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ θα φροντίσει τα πάντα για τις οικογένειες των θυμάτων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο OPEN:

«Από τα ξημερώματα φτάσαμε στην πόλη που βρίσκονται οι τρεις τραυματίες. Θέλουμε να ελπίζουμε πώς η υγεία τους θα εξελιχθεί καλά. Είμαστε σε επικοινωνία με τις προξενικές αρχές, για το πόσο και αν θα παραμείνουν εδώ ή θα αναχωρήσουν για τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σε επικοινωνία με τους γιατρούς.

Μέχρι στιγμής είναι όλα καλά σε θέμα επικοινωνίας, αλλά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Διαφορετική η διαχείριση στα επτά θύματα. Η εντολή του προέδρου Ιβάν Σαββίδη είναι να φροντίσουμε τα πάντα, για να γίνει με τον πλέον ανώδυνο τρόπο όλο αυτό για τις οικογένειες. Να μην έχουν καμία σκοτούρα για όλα τα διαδικαστικά. Ζώντας αυτή την κατάσταση εδώ, δεν έχω στο μυαλό μου τον αυριανό αγώνα. Όλα αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα».