Η Ελληνίδα πρέσβης στο Βουκουρέστι για το πολύνεκρο: Υπό διερεύνηση οι αιτίες - Φτάνουν συγγενείς

Για «τραγωδία» έκανε λόγο η Ελληνίδα πρέσβης - Αισιόδοξη η κατάσταση, ακόμη και του πολυτραυματία

Είναι μία τραγωδία γιατί είναι νέοι άνθρωποι, δήλωσε από το νοσοκομείο της πόλης Τιμισοάρα, η πρέσβης της Ελλάδας στο Βουκουρέστι κ. Λιλη Ευαγγελία Γραμματίκα για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Η πρέσβης έκανε μία ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο σημείο, λέγοντας πως δυστυχώς στο τροχαίο αυτό, επτά νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και τρεις τραυματίστηκαν. Όπως είπε η πρέσβης, οι δύο είναι πιο σοβαρά, αλλά σε σταθερή κατάσταση και ο τρίτος σε γενικά πολύ καλή κατάσταση, παραμένει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Οι γιατροί θα ενημερώσουν για το πότε θα μπορεί να μετακινηθεί ο πολυτραυματίας και θα είναι ιατρική μεταφορά, είπε η ίδια.

Οι αιτίες του τροχαίου είναι υπό διερεύνηση από τις ρουμανικές αρχές, με τις οποίες συνεργαζόμαστε πολύ καλά, είπε η ίδια και τόνισε πως μέριμνα της πρεσβείας είναι ο επαναπατρισμός των επτά σορών των θυμάτων, το συντομότερο δυνατόν, αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Πιθανώς και αύριο, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε η πρέσβης, συγγενείς των θυμάτων που είχαν τη δυνατότητα, έχουν ήδη ταξιδέψει και βρίσκονται στην Τιμισοάρα.

Κλιμάκιο της πρεσβείας βρίσκεται από χθες στο σημείο, ενώ η συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές είναι εξαιρετική, όπως είπε η κ. Γραμματίκα. Δεν είναι ο ρόλος μας να κάνουμε διερεύνηση των αιτιών, ως ελληνική πρεσβεία, τόνισε η ίδια. Τέλος, εξέφρασε τα συλλυπητήρια όλης της πρεσβείας προς τις οικογένειες των θυμάτων.

