ΠΑΟΚ: Σε ετοιμότητα C-130 για τον επαναπατρισμό των τραυματιών από το δυστύχημα

Σε ετοιμότητα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας αεροσκάφος τύπου C-130 προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

Τι δείχνει το βίντεο του δυστυχήματος

Από την πρώτη στιγμή, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους το βίντεο της σύγκρουσης, όπως καταγράφηκε από όχημα που ακολουθούσε.

Στο βίντεο του δυστυχήματος φαίνεται το βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να προσπερνά ένα όχημα και κατόπιν να επιχειρεί να επανέλθει στη λωρίδα του. Στο σημείο ο δρόμος έχει μόνο μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και το όχημα, προκειμένου να κάνει την προσπέραση, έχει βγει στο αντίθετο ρεύμα. Αντί όμως να επανέλθει στη λωρίδα του, ξαφνικά φαίνεται να μην στρίβει, αλλά να «επανέρχεται» στο αντίθετο ρεύμα, πηγαίνοντας κατευθείαν πάνω σε φορτηγό που κινούνταν εκεί και να συγκρούεται μετωπικά με αυτό.

