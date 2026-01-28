ΠΑΟΚ – «Χάσαμε άδικα τα αδέλφια μας στον δρόμο»: Το σπαρακτικό μήνυμα του Γιαννάκη για την τραγωδία

Ο μικρός φίλος του ΠΑΟΚ, Γιάννης Παπαστεφανάκης, έστειλε το δικό του συλλυπητήριο μήνυμα για το δυστύχημα με τους 7 νεκρούς οπαδούς του «δικεφάλου του Βορρά» στη Ρουμανία, με ένα βίντεο που συγκλονίζει.

«Σήμερα, το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για την τραγωδία στη Ρουμανία. Χάσαμε άδικα τα αδέλφια μας στο δρόμο. Κανείς δεν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για να μη γυρίσει σπίτι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελλα.

Είναι πρόσωπα, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι που αγαπάνε, ταξιδεύουν και αγκαλιάζονται για την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα. Θέλω να πω στις οικογένειες που πενθούν ότι είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας. Αιωνία τους η μνήμη», είπε ο μικρός Γιάννης.