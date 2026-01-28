Κλαίει η Τούμπα: Οκτώ φανέλες στη μπουτίκ με τα ονόματα των αδικοχαμένων «αετόπουλων» – Εικόνα

Στη μπουτίκ του ΠΑΟΚ στην Τούμπα κρεμάστηκαν οκτώ φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων «αετόπουλων» που σκοτώθηκαν την Τρίτη (27/01) στη Ρουμανία, αλλά και του ανθρώπου που υπέστη ανακοπή στο άκουσμα της είδησης.

Συγκλονιστική κίνηση από πλευράς «ασπρόμαυρων», κρεμώντας οκτώ φανέλες με τα ονόματα των αετόπουλων που «έφυγαν» αδόκητα την Τρίτη.

Δίπλα τους μία ακόμα φανέλα σε μαύρο χρώμα, η οποία αναγράφει «Αθάνατοι 27/01/2026», στη μνήμη όσων χάθηκαν στο δρόμο για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.

Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη τους

Το μεσημέρι της Τετάρτης, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στην Τούμπα από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεο.

Η Θύρα 4 του γηπέδου θα είναι ανοικτή μέχρι τις 22:00.

Κατάθεση λουλουδιών και συλλυπητηρίων μηνυμάτων στη Θύρα 4 της Τούμπας. EUROKINISSI.

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ αποχαιρετά τα «αετόπουλα»

Φίλοι του ΠΑΟΚ συρρέουν στο ιστορικό πέταλο για να αφήσουν ένα λουλούδι και να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των επτά συνοπαδών τους. Από τα πρώτα λεπτά, το πέταλο γέμισε με ασπρόμαυρα κασκόλ και πανό που εκφράζουν την απέραντη θλίψη όλων για την ανείπωτη τραγωδία.

Οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν την οριστική ακύρωση όλων των οδικών και αεροπορικών εκδρομών για τον αγώνα στη Γαλλία.

«Το πέταλο που θα μας φιλοξενούσε στη Λυών, θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Συνδέσμων.

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των οκτώ αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ τηρήθηκε στη Νέα Μεσημβρία, λίγο πριν από την έναρξη της προπόνησης της ομάδας.